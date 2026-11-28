İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 37. Siyonist Kongre 509 resmî delege ve 3 binden fazla davetli eşliğinde 20-22 Ekim 2015’te Kudüs’te toplandığında, siyasî gücünün ve popülaritesinin zirvesindeydi. Dönemin Amerikan Başkanı Barack Obama’yla yaşadığı gerilimlere karşın, ABD Yahudi lobileriyle kurduğu sıkı diyalog sayesinde, Yeni Dünya’da kendisine açılmayan kapı yoktu. Avrupa da aynı şekilde genel anlamda Netanyahu’yu onaylayan hükümetlerle doluydu.

Buna rağmen, kongredeki uzun konuşması sırasında sarf ettiği birkaç cümleyle Netanyahu kendisini destekleyen Siyonist cephede hem şaşkınlık hem de tepki uyandırdı. Söz konusu cümleler şunlardı: “Araplar 1920’lerden beri Yahudileri öldürmeyi sürdürüyor. Ve bu durum Kudüs Müftüsü Hacı Emîn el-Hüseynî’nin teşvikleriyle başladı. Hacı Emîn, Nazilerin “Nihaî Çözüm” politikasında da merkezî bir rol oynamıştı. Berlin’e gitti. Hitler o zamanlar Yahudileri tamamen yok etme düşüncesinde değildi, sadece onları sürgün etmek istiyordu. Ancak Hacı Emîn, Hitler’e gidip “Onları sürgün edersen, tekrar geri gelirler. Yak onları!” dedi.”

Çok sayıda önemli Yahudi araştırmacı ve akademisyen, Netanyahu’yu Holokost’a dair tarihî gerçekleri saptırmakla, Hacı Emîn’in sembolik konumunu abartırken Adolf Hitler’in Holokost’taki merkezî rolünü küçültüp önemsizleştirmekle ve böylece Yahudilerin davasını inandırıcı olmaktan çıkarmakla suçladı. Netanyahu, kendi taraftarlarını bile öfkelendirecek biçimde saçmalamış ve tarihi saptırmıştı. Ancak dikkat çekici olan şu ki, Hacı Emîn’le Naziler arasındaki dönemsel ve mecburî münasebet, Müslüman çevrelerde bile suçlayıcı tonlarla hâlâ karşımıza çıkıyor.

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Bugün, 28 Kasım 1941’de gerçekleşen meşhur buluşmanın 85’inci yıldönümünde, yaşananları tekrar hatırlamanın tam sırası:

1937’de İngilizlerin baskısı sonucu Filistin’den ayrılmak zorunda kaldıktan sonra Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geçen Hacı Emîn el-Hüseynî, orada bu kez de Fransızlar tarafından sıkıştırılınca, 1939’un sonbaharında Bağdat’a gitmişti. Bağdat’ta işbaşına gelen kısa süreli Alman yanlısı yönetim sırasında, Hacı Emîn hayal ettiği siyasî sığınağı sonunda bulduğunu düşündü. Ancak İngilizlerin müdahalesiyle Irak’tan da kaçmak durumunda kaldı. Eski Kudüs Müftüsü’nün sonraki durağı, Almanya’nın başkenti Berlin’di.

Hacı Emîn, uzun ve maceralı bir yolculuğun ardından ayak bastığı Almanya’da adeta bir devlet başkanı gibi karşılandı. Adolf Hitler, 28 Kasım 1941 günü kendisini bizzat kabul etti. İkinci Dünya Savaşı’nın bütün hızıyla devam ettiği, Almanların her cephede ilerlediği, Sovyetler Birliği’nin sanki çökecekmiş gibi göründüğü bir zamanda gerçekleşen görüşmede, Hacı Emîn, İngiltere’nin yerine Ortadoğu’da yönetimi devralacağını tahmin ettiği bir devlet başkanıyla konuştuğunu düşünüyordu. Milyonlarca Arap gibi, o da savaşı Almanların kazanması halinde Filistin’deki krizin Araplar ve Müslümanlar lehine çözüleceğine inanıyordu.

Berlin’e Nazi yönetiminin savaş planlarını tamamen hazırladığı ve uygulamaya koyduğu bir dönemde gelen Hacı Emîn el-Hüseynî, elbette Hitler ve kurmay heyetinin düşüncelerine etki edebilecek konumda değildi. Almanların amacı Arap dünyasındaki nüfuzlarını derinleştirmek amacıyla Hacı Emîn üzerinden nabız yoklamak iken, Müftü’nün tek isteği, Yahudileri Filistin’den kovabilmek için gerekli askerî ve siyasî desteği elde edebilmekti. Ki, bunu da başaramayacaktı.

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1945’e kadar Almanya’da ikamet eden Hacı Emîn, bu süre içinde Alman ordusu saflarında savaşan Müslüman askerlerle bir araya geldi, Radio Berlin bünyesinde Arapça yayın yapan bir radyo kanalının kuruluşunu gerçekleştirdi, İngiltere ve Yahudiler aleyhine propaganda yayınlarını koordine etti, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Müslüman grupların temsilcileriyle buluştu, Roma’ya düzenli seyahatler yaptı, Nazi yetkililerle toplantılarda boy gösterdi ve savaşın gidişatını sürekli ve çok yakından takip etti.

İkinci Dünya Savaşı 8 Mayıs-15 Ağustos 1945’te Almanya ve müttefiklerinin teslimiyeti ve yenilgisiyle sonuçlandığında, Hacı Emîn de Almanya’daki ikametinin sonuna gelmiş olacaktı. İsviçre’ye sığınmaya çalışırken Fransızlar tarafından yakalanan Müftü, 1946’nın nisanında Mısır Kralı Fârûk’un davetiyle Kahire’ye yerleşecekti.

Tarihin en zor dönemeçlerinden birinde, Filistin’e soluk aldırabilmek için her yolu deneyen Hacı Emîn el-Hüseynî’ye rahmet niyazıyla…