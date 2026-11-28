Sürekli okuyucularımın takip ettiği üzere bir süreden bu yana AB ile aramızda teknik gibi görünen ama özünde siyasi saiklerle şekillenen “Made in EU” meselesi ile ilgili yazılar yazıyorum. Başta otomotiv sektörümüz olmak üzere AB’ye ihracat yapan tüm sektörlerimizi yakından ilgilendiren AB’nin Sanayi Hızlandırma Yasası düzenlemesi kapsamında attığı adımlar maalesef pek iç açıcı görünmüyor.

Türkiye’nin söz konusu yasanın hazırlık aşamasında kapsam dışında kaldığını görüyoruz. Son olarak AB Dönem Başkanı İrlanda’nın Sanayi Hızlandırma Yasası konusunda uzlaşı sağlama adına 3 Aralık’taki Konsey toplantısı öncesinde hazırladığı ve üye ülkelerle paylaştığı metinde Türkiye açısından müspet bir husus görünmüyor. Söz konusu metinde Türkiye, “montaj” maddesinde hiçbir şart ve/veya esneklik olmaksızın kapsam dışında bırakılmış.

Diğer yandan AB’deki kamu alımlarında tedarik edilebilecek veya piyasa teşviklerinden yararlanacak araçların üretiminde kullanılacak ürün ve bileşenleri içeren düzenlemede de Japonya ve Güney Kore açıkça “AB Menşeli” olarak belirtilirken diğer üçünü ülkelerin belli şartları sağlaması halinde bu kapsama girebileceği belirtilmiş. Maalesef mevcut Gümrük Birliği çerçevesi bu şartları sağlamamıza yetmiyor.

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Türkiye en üst düzeyde bu ve benzeri konuları çözme gayreti sarfederken, Türkiye’den AB’ye yapılan hibrit araç ihracatı konusunda kötü bir haber geldi. Avrupa Komisyonu tarafından hafta içinde kabul edilen ve AB Resmi Gazetesi’nde duyurulan hibrit araç kotalarına ilişkin düzenleme

1 Aralık itibariyle yürürlüğe giriyor.

Düzenlemeye göre;

* Avrupa Komisyonu hibrit binek otomobil ithalatına 1 Aralık 2026 ile 18 Haziran 2027 tarihleri arasında 200 günlük kota uygulayacak. Bu henüz başlangıç; sürenin uzatılması mümkün.

* Düzenleme Türkiye menşeli araçlara da uygulanacak ve bu dönemde bize tahsis edilen kota sadece 126 bin 320 araç.

* Kotaların dolması halinde ilave vergi ödense bile ithalat yapılmasına müsaade edilmeyecek.

* Türkiye’ye Gümrük Birliği kapsamında herhangi bir istisna tanınmıyor.

Kısaca bu yeni sıkıntı nasıl gelişti bir bakalım. Çin’in AB’ye yaptığı hibrit ve plug-in hibrit otomobil ihracatının ulaştığı seviyenin AB’nin Çin’e olan ticaret açığını daha da artırdığı biliniyor. Bu bakımdan AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič Ekim ayının ilk haftasında Çin’e gidip müzakerelerde bulunmuştu. Pekin’deki görüşmelerin neticesinde önümüzdeki 4 yılda Çin’in AB’ye hibrit araç ihracatını yarıdan fazla azaltacak bir anlaşma sağlanmıştı. Öte yandan AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič Pekin’e gitmeden bir gün önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Şansölyesi Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bir mektup yazmıştı. Mektupta AB’nin açık ve kural bazlı ticaret sisteminin ticaret savaşları, sistematik piyasa bozucu uygulamalar ve küresel makroekonomik dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ifade edilirken, Fransa ve Almanya’nın Avrupa Komisyonu’nun bu duruma karşı atacağı adımlarını tamamen destekleyecekleri belirtiliyordu. Yani AB’nin iki büyük gücü Komisyon’a “müzakerelerde elini korkak alıştırma, biz yanındayız” demişti. İşte, bu sert çıkış Šefčovič’in Çin’den kota taviziyle dönmesine yardımcı oldu.

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Kabak bizim başımıza niye patladı derseniz, bunun sebebi Çin’in Dünya Ticaret Örgütü hassasiyeti. AB’ye “bu önlemi DTÖ kuralları çerçevesinde alın” şartını koştular. DTÖ kuralları ise hibrit araçları

AB pazarına ihraç eden diğer ülkelerin de belli oranlarda kotaya tabi tutulmasını gerektiriyor. Bize gelen kotanın hikayesi de bu. Sektör kaynaklarından edindiğim bilgiye göre Türkiye’ye uygulanan hibrit araç kotası otomotiv sektörümüzün 2027 ihracat hedeflerinin maalesef oldukça altında. “İlk gelen ilk faydalanır” prensibiyle çalışacak kotanın ihracatçılarımız arasında zamanlama yarışına sebep olması muhtemel. Yani hem daha az hibrit araç satacağız hem de üreticilerimiz birbirleri ile yarışacaklar.

Hızla korumacı bir çizgiye savrulan en büyük ticaret ortağımız Avrupa ile ticari ilişkilerimizde mevcut Gümrük Birliğine daha fazla güvenemeyiz. Nitekim, AB’nin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında kalalım diye çaba sarfederken, Avrupa Komisyonu hibrit araçlara ihtiyacımızın epey altında bir kota getirerek otomotiv sanayimize gol atmaktan çekinmedi. Belli ki bizi aynı takımda görmüyorlar! Özetle AB ile aramızda her geçen gün çözmemiz gereken siyasi ve ekonomik sorun sayısı artıyor.