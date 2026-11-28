Cuma namazında, imam efendi hutbenin sonlarında, sözü Batum’da yaşananlara getirdi. Beşiktaş’ın takımına ve taraftarına, Gazze’de süren soykırım karşısında gösterdikleri tavır için cemaatin önünde teşekkür etti. Ardından Beşiktaş’a destek veren diğer Türk takımlarını ve taraftarlarını da ayrıca andı.
“Gazze etrafında kenetlendik”dedi.
Gürcistan’da yaşananları hatırlatmaya gerek yok. Beşiktaş’ın İstanbul’da oynanması gereken maç için
UEFA zoruyla götürüldüğü Gürcistan’da,İsrail adına nasıl pozisyon alındığı Türk kafilesince hem yaşandı, hem Türkiye’ye aktarıldı hem de tüm dünyaya izletildi.
Batum, neredeyse üç asır boyunca Osmanlı himayesinde kalan Kafkas yurdudur.Sınırımızda hatta kapımızda. Rize-Artvin Havaalanı 2022’de hizmete girene dek, bu şehirlerin yolcuları Batum’a inerdi. Halkları akrabadır. Lakin, görüntülerden de görülüyor ki stadyum çevresinde görev yapan güvenlik görevlilerine görünmez
IDF üniformaları giydirilmişti.
Siyah beyazlıların İsrailli rakibinin adını taşıdığı şehre de dikkat çekmek gerek.
Beerşeba, Arapça adıyla Bi’rüssebi’, 1948’e kadar Filistin kasabasıydı. İşgal edildi, halkı yurdundan sürüldü.Yani bu takım başlıbaşına işgalci.
Şehrin asıl sahiplerinin torunları ise Gazze’de çadırlarda kışı bekliyor.
Batum’da yaşananlar ve Türkiye’deki yankılarına şaşıranlar var. Abartıldığını düşünenler oluyor. “Maç kazanarak Gazze’ye sahip çıkılmaz” diyenlere de rastladım. Yanılıyorlar. Büyük fotoğrafı kaçırıyorlar. Futbol bu memlekette en ayrıştırıcı zeminlerden biridir. Kulüp renkleri yüzünden dostluklar bozulur, aileler bile maç izlerken tartışır. Oysa önceki akşam
Gazze söz konusu olunca formaların nasıl tek bir renge büründüğünü gördük. Oysa bu halka kimse çağrı yapmadı, kimse kimseyi organize etmedi. Gazze’yi gören, duyan tribündeki veya ekrandaki yerini aldı.
Yaşananlar, Türk toplumunun duygularının ne kadar diri olduğunu ve fıtratından gelen iradesini nasıl kendiliğinden ortaya koyduğunu gösteren sivil, doğal bir tatbikattı.
Siyonistlerin dilinden düşürmediği Arz-ı Mev’ud hayalini kuranlar işte bu tabloyu iyi okumalı. Bu toplum ayrışabilir, tartışabilir, birbirine kırılabilir.
Ama mevzu bahis Türkiye olunca, mazlumlar söz konusu olunca bir saniye düşünmez yekvücut olur.
Gazze, vicdanı olan herkese bir misyon yüklüyor.
Kaptan Orkun 10 numara komutana dönüşür.Nijerya asıllı Olaitan gerektiğinde ayağıyla roket atar. Fildişi Sahilli Ouattara gövdesini savunma kalkanına dönüştürür. Genç Doğan Alemdar kale kapısında geçit vermez.
Futbolun içinde ama Gazze’nin dışında olmayan duruştur tüm bunlar.
Diğer yandan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanıyor. Soykırımcı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı var.
Buna rağmen UEFA ve FIFA, İsrail takımlarını müsabakalardan men etmiyor. Aksine koruma altına alıyor.
Karşılaştırma için uzağa gitmeye gerek yok.
UEFA, Rusya’yı Ukrayna’ya savaş açtıktan birkaç gün sonra, 2022’de tüm müsabakalardan men etmişti.Gazze’de üç yılı aşkın süredir dünyanın gözleri önünde bir halk yok edilmeye çalışılırken UEFA ve FIFA spor organizasyonlarıyla soykırıma destek oluyorlar.
Dahası, Batum’da yaşananlar nedeniyle
Beşiktaş’a, hatta Filistin’e destek veren futbolculara soruşturma açılması, ceza verilmesi ihtimalikonuşuluyor.
Umarım ceza verirler!
Çünkü İsrail’i korumak zorunda kalanlar dünyanın değişen sosyolojisini okuyamıyor. Dünya halklarında yükselen bir öfke var.
Beşiktaş’a verilecek bir ceza bu öfkeyi daha da büyütür. Tepkiyi tribünden UEFA ve FIFA’nın kapısına taşır.
Dönelim hutbeye. İmam efendi sözlerini iki cümleyle bağladı. Önce şunu söyledi:
“Bu kenetlenme tribünlerde böyle yükselmeye başladıysa, İsrail artık sonunun geldiğini görmeli.”
Ardından elini kaldırdı ve şöyle dedi:
“Zafer inşallah mazlumların ve mazlumları destekleyen tüm hakların yanında olacak.”
Batum’daki tatbikat bitti. O büyük gün gelecek elbet…
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