Gazze’de, bir çocuğun yarım kalan sabahında, aslında Yeni Bir Şey Olmadı

Önce Gazzeli dostumuz Moin Naim ‘den gelen mesajı okuyalım: “Gazze’de her gün bir, iki, üç, hatta on kişinin suikastla öldürüldüğünü duyuyorsunuz. Oysa Gazze yalnızca sıradan insanları kaybetmiyor; bu mübarek topraklarda yitip giden her can elbette kıymetlidir. Gazze, her gün toplumda, siyasette ve akademi dünyasında öne çıkan isimlerini ve liderlerini de kaybediyor. Örneğin medya, Deyr el-Belah’taki yerinden edilme bölgesinde Dr. Halid Ebu Neda ve eşinin hedef alındığını ve şehit edildiğini duyurdu.