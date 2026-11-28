Yine aylardan kasımın sonu aralığın başı… Yine gözümüz kulağımız heyecanımız varımız yoğumuz asgari ücrette. Yüzde 25 mi olsun, yüzde 30 mu, yoksa gönlümüzden geçen yüzde 35 mi? Nominal olarak yüksek görünen bu artışların hayatımızda neleri değiştireceği çok daha fazla önem taşıyor aslında. Kiralar, market maceraları, ulaşım giderleri ve faturalar düşünüldüğünde zam oranından çok, o parayla nelerin karşılanabileceği abaküs hesabında yerini alıyor.

Herkesin hesabı başka olsa da günün sonunda ortaya öyle ya da böyle bir rakam çıkacak. Sonra işveren “Bu parayı nasıl ödeyeceğim?”, çalışan “Bu parayla nasıl geçineceğim?”, ekonomi yönetimi de “Bu enflasyon nereden çıktı, savaş olmasa enflasyon olmayacaktı” diyecek. Böylece geleneksel asgari ücret şenliklerimizi bir yıl daha tamamlamış olacağız.

TEK ÇIKMAZ

Aynı ücreti alan üç farklı çalışan düşünelim. İlki 23 yaşında, ailesiyle yaşayan bir genç. İkincisi iki çocuk annesi, ücretli çalışan bir kadın. Üçüncüsü ise küçük bir esnafın yanında çalışan genç bir işçi. Biri ay sonunu, diğeri çocukların geleceğini, öteki iş yerinin yarın da açık olup olmayacağını düşünüyor. Asgari ücret tespit komisyonu üçünün de derdini tek rakamla çözmeye çalışıyor, nasıl ama!

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Genç çalışanımızın hayalleri, memleketin ekonomik koşullarına göre biraz lüks kaçıyor. Bir ev tutmak, belki evlenmek, biraz birikim yapmak. Fakat kiralık ev ilanlarına baktığında maaşının önemli bir bölümünün daha anahtarı çevirmeden gideceğini görüyor. Ailesiyle yaşamaya devam ettiğinde geçinebiliyor ama bağımsız bir hayat kurmaya kalktığında hesap tutmuyor.

İkinci çalışanımız iki çocuk annesi, tek maaşla çift mesai yapma konusunda hayli tecrübeli. Sabah işe yetişmeden çocukları hazırlıyor, akşam eve döndüğünde ikinci mesaisi başlıyor. Maaşı eline geçmeden kira, mutfak, okul ve faturalar sıraya giriyor. Çocuklardan biri hastalansa bütçe şaşıyor, okuldan ek masraf çıksa ayın dengesi bozuluyor. Üstelik çocuk bakımını da hesaba katan yok. Kadının çalışması aile gelirini artırırken bakım hizmetlerine ücretsiz ya da indirimli erişimin sınırlı olması bu kazancın önemli bölümünü tüketebiliyor. Maaş bordrosunda asgari ücret yazsa da hayat ondan azami fedakârlık bekliyor.

Üçüncü çalışanımız küçük bir esnafın yanında çalışıyor. Sabah dükkânı açıyor, akşam kapatıyor. Aldığı ücretle ulaşımını, yemeğini, ailesine katkısını karşılamaya çalışıyor. Patronu da ayrı dertli. Kira artmış, elektrik pahalanmış, müşteri eskisi kadar harcamıyor. Biri maaşına, diğeri cirosuna bereket bekliyor. Enflasyon ise ikisine de eşit mesafede duruyor, ikisinin de cebinden nasipleniyor.

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DEĞİŞEN DENGELER, DEĞİŞMEYEN DERTLER

TÜİK’in 2026 üçüncü çeyrek verileri de işgücü piyasasındaki bu sıkışmanın farklı boyutlarını gösteriyor. Resmî işsizlik oranı yüzde 8,1 iken atıl işgücü oranı yüzde 30,9. Genç işsizliği yüzde 14,1, kadınlarda istihdam oranı ise yüzde 31,4. Bir tarafta iş bulmakta zorlananlar, diğer tarafta çalışmasına rağmen ekonomik bağımsızlığını sağlayamayanlar var.

İstihdamın sektörel dağılımı da dikkat çekici. Çalışanların yüzde 60,3’ü hizmetlerde, yüzde 19,3’ü sanayide, yüzde 13,6’sı tarımda, yüzde 6,8’i inşaatta istihdam ediliyor. Son çeyrekte sanayide 133 bin, tarımda 58 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken hizmetlerde 120 bin kişilik artış gerçekleşmiş. Yani ücret pazarlığının yapıldığı ekonomik zemin de değişiyor. Sektörlerin istihdam kapasitesi, çalışma süreleri ve işgücü maliyetleri birbirinden farklılaşırken, bütün bu ekonomik gerçekliklerin tek bir zam oranına sığdırılması soru işaretlerini her geçen gün artırıyor.

Ayrıca istihdam endeksi yıllık yüzde 1,8 artarken çalışılan saat endeksi yüzde 0,6 gerilemiş. Yani istihdam artıyor ama toplam çalışma süresi aynı yönde ilerlemiyor. Aynı dönemde brüt ücret-maaş endeksi yüzde 34,2, saatlik işgücü maliyeti ise yüzde 37 yükselmiş. Daha dikkat çekici olan, saatlik kazanç dışı işgücü maliyetinin yüzde 46,8 artması. Sanayideki tablo ise daha düşündürücü. İstihdam yüzde 1,2 çalışılan saatler yüzde 2,6 azalırken saatlik işgücü maliyeti yüzde 36,1 artmış.

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Bu tablo bize asgari ücret tartışmasının ücret artış oranına indirgenemeyeceğini söylüyor. Çalışanın eline geçen ücret ile işverenin cebinden çıkan para arasındaki farkın açılması, ücret artışlarının finansmanını da önemli bir mesele hâline getiriyor. Özellikle sanayide istihdam ve çalışma saatleri gerilerken iş gücü maliyetlerinin yükselmesi, üretim ve istihdam açısından dikkate alınması gereken bir risk. Dolayısıyla çözümü, çalışanın satın alma gücünü artırırken işverenin üretim ve istihdam kapasitesini koruyacak bir ücret politikasında aramalıyız.

BİZİ BU HAYATTA HEP EKSİK HESAPLADILAR

Enflasyon beklentilerine dayalı ücret pazarlığından gerçek yaşam maliyetlerini esas alan bir sisteme geçmeliyiz. İngiltere’de gönüllü yaşam ücretinin Londra için ayrı belirlenmesi, ABD’de temel ihtiyaç maliyetlerinin bölgelere ve hane yapılarına göre hesaplanması önemli örnekler sunuyor. İstanbul’da, Kocaeli’de veya Anadolu’nun daha düşük yaşam maliyetine sahip bir şehrinde aynı ücretle geçinmenin koşulları farklı. Türkiye genelinde ortak bir asgari ücret tabanı korunurken bölgesel yaşam maliyetleri, işletmelerin maliyet ve verimlilik farklılıkları gözetilerek bölgesel ücret farklılaştırması gündeme alınmalı. Yoksa asgari ücret her yıl biraz daha artıp yine aynı cümleyi kurmaya devam edecek: “Asgari ücret gibiyim, kimse benimle geçinemiyor!”

Bizde çok ilaç değil, doğru ilaç iyileştirir.