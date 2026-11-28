Ortadoğu’daki asıl nükleer tehdit

Üç yıldır bölgenin neredeyse tamamının kendisine tehdit oluşturduğunu iddia ederek katliamlar işleyen İsrail’in nükleer gücü, asıl tehdidin kendisi olduğunu ortaya koyuyor. ABD merkezli nükleer araştırmaları dergisi Bulletin of the Atomic Scientists’in raporuna göre, İsrail’in 90 nükleer bomba başlığı bulunuyor ve bu sayıyı 250’ye çıkarma kapasitesine sahip.