ABD'de Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda, kalkış için taksi yapan American Airlines'a ait iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı.

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American Airlines'a ait iki yolcu uçağının kanatları, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda kalkış için taksi yaptıkları esnada çarpıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yaptığı açıklamaya göre, Dallas-Fort Worth uçuşuna hazırlanan American Airlines yolcu uçağı, aynı şirkete ait ve Chicago uçuşu için pistte bulunan başka bir uçağın kanadına çarptı.

Yaralanan olmadı, FAA soruşturma başlattı

FAA konuya ilişkin soruşturma başlatırken, uçakların güvenli bir şekilde tekrar terminale döndüğü olayda yaralanan olmadı.

Ocak 2025'te aynı havalimanında bir yolcu uçağı ile orduya ait helikopter havada çarpışmış, 67 kişi yaşamını yitirmişti.

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