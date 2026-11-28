İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Tahran ile Washington arasında Katar ve Pakistan aracılığıyla sürdürülen mesaj alışverişinin yavaşladığını söyledi

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İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, arabulucu Katar ve Pakistan üzerinden Tahran ile Washington arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü, ancak sürecin önceki döneme kıyasla yavaşladığını söyledi.

Mukaddem, Amerikan CNN televizyonuna verdiği özel röportajda, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin Katar ve Pakistan aracılığıyla devam ettiğini söyledi.

Mesaj alışverişi devam ediyor

Mukaddem, "Katar ve Pakistan aracılığıyla mesaj alışverişi yapılıyor. Bu ülkeler öneriler ve fikirler sunuyor, biz de bunları değerlendiriyoruz. Dışişleri Bakanımız da bu görüşmelere katılıyor. Dolayısıyla mesaj alışverişi devam ediyor." dedi.

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Öte yandan Mukaddem, ABD ile aracılar üzerinden yapılan mesaj alışverişinin hızının önceki döneme göre düştüğünü belirtti.

İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ABD ile yürütülen görüşmelerin temelini oluşturmaya devam ettiğini aktaran İranlı Büyükelçi, zaptın haziranda savaşı sona erdirmek amacıyla imzalandığını söyledi.

Yeni saldırıya karşı farklı karşılık seçenekleri

Mukaddem, İran'ın ABD ve İsrail ile yaşadığı savaşı "varoluş mücadelesi" olarak nitelendirirken, bu ülkelerden birinin saldırılara yeniden başlaması durumunda İran'ın farklı karşılık seçeneklerine sahip olduğunu söyledi.

İranlı Büyükelçi, İran'ın askeri hazırlıklarına dair "Geçtiğimiz yıl boyunca boş durmadık. Gerekli tüm hazırlıkları yaptık ve karşılık vermeye hazırlandık. Şubat ayında başlayan 40 günlük savaş sırasında füzelerimizle dünyayı şaşırttık. Yeni bir saldırı olması halinde dünyaya daha fazla sürprizimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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NPT'den çekilme kararı alınmadı

Mukaddem, ülkesinin şu ana kadar Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekilme kararı almadığını, bu ihtimalin kendisine sorulması üzerine söyledi.

Büyükelçi, İran'da anlaşmadan çekilme yönünde kamuoyu baskısının arttığını ifade etti, Tahran'ın anlaşmaya taraf olmasının ülkeye somut bir fayda sağlamadığını da savundu.

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