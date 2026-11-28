Pyongyang'da ekonomik işbirliği konulu bir komite toplantısı düzenleyen Kuzey Kore ile Rusya'nın, çeşitli alanlarda işbirliği protokolü de imzaladığı bildirildi.
Hükümetlerarası komitenin 13. toplantısı yapıldı
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, iki ülke ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji hükümetlerarası komitesinin 13. toplantısını Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da gerçekleştirdi.
Her iki taraf da toplantıda, "iki ülke arasındaki devrimci kardeşliği, dostluğu ve ittifakı sağlam bir şekilde pekiştirme" ve ekonomik işbirliğini canlandırarak halklarının refahını artırma konusundaki iradelerini yeniden teyit etti.
Elektrik enerjisi, ticaret, ekonomi, tarım, eğitim ve kamu sağlığı gibi çeşitli alanlarda ortak projelerin düzenlenmesi konusunda anlaşan taraflar, işbirliği protokolünü imzaladı.
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