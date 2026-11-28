Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Al Sharq Forum 2026, jeopolitik, ekonomik ve teknolojik dönüşümlerin hızlandığı bir dönemde bölgenin tarihsel bağlarından ve kültürel çeşitliliğinden hareketle bölgesel entegrasyon, işbirliği ve ortak refaha giden yolları inceleyecek.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek program küresel düzenin yeniden şekillenmesi, bölgesel entegrasyon ve gençlerin geleceği şekillendirmedeki rolü olmak üzere üç ana tema üzerinde yoğunlaşacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasını yapacağı programa farklı ülkelerden politika yapıcılar, düşünürler, araştırmacılar, sivil toplum liderleri ve gençler katılacak.

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Diyaloğu ilerletmeyi, sınır ötesi işbirliğini güçlendirmeyi ve daha entegre ve müreffeh bir bölge için ortak vizyonlar geliştirmeyi amaçlayan forumda, iki gün boyunca panellerin yanı sıra eşzamanlı oturumlar da düzenlenecek.

2012 yılında kurulan Al Sharq Forum, araştırma, diyalog ve eğitim yoluyla çoğulculuğu, adaleti, bölgesel işbirliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmeyi amaçlıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Al Sharq Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın önemine vurgu yaparken, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın önemine vurgu yaparken, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mevcut sistemde daha fazla etki kazanmanın yanı sıra adalet ve meşruiyete dayalı, daha kapsayıcı bir sistem oluşturmalıyız. Müslüman dünyası, insanlığın ortak vicdanını inciten konularda tek ses olmalı ve örnek teşkil etmelidir. Filistin ise bizim için en önemli ahlaki pusula olmaya devam etmektedir.

Gazze'deki soykırıma ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne karşı durduk. Bu konuda pes etmeyeceğiz ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Uluslarımız tabii ki belirli konularda farklı bakış açılarına sahip olabilir ancak toplumlarımızın çok ortak noktası var. Gelecek nesillerin liderleri olarak işte şimdi sizin zamanınız. Güveni kurumsallaştırmalı ve ortak değerleri somutlaştırmalısınız. Ortak davalarımızı ileri taşımamız için bir zeminimiz mevcut.

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Güvenliğin yanı sıra ekonomik entegrasyonu, ticari ilişkileri, bağlantıları ve bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kolektif kapasitemizi geliştirmeliyiz. Mekke İttifakı ve bölgesel dörtlü gibi mekanizmalar daha istikrarlı bir uluslararası düzen için hayati öneme sahip. Ancak amacımız yalnızca mevcut sistemde daha fazla etki kazanmak değil, adalet ve meşruiyete dayalı, daha kapsayıcı ve temsili bir sistem oluşturmak olmalıdır."

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