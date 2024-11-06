ABD’de fırtına öncesi sessizlik

ABD'de halk dün ülke tarihinin en gerilimli ve belirsiz Başkanlık Seçimi için sandık başına gitti. Amerikan halkı 60'ıncı Başkanlık Seçimi'nde 47'nci başkanı belirleyecek. Eski Başkan ve Cumhuriyetçi Parti Adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris'in rakip olduğu seçimde, tüm anketler başa baş ve sonucu mahkemede bitecek bir sonuca işaret ediyor. Ülkede 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre Baskını'na benzer şiddet olaylarının yaşanmasından endişe ediliyor. Öte yandan Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 34 sandalye için de oy kullandı. Ülke genelinde 538 delegenin oyundan 270 ve üzerini alan aday ülkenin yeni başkanı olacak.





OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Başkent Washington yüksek alarma geçmiş durumda çünkü son Başkanlık Seçimi sonrasında yaşananlar hâlâ hafızalarda taze. Benzer olayların seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla yeniden yaşanmasından endişe ediliyor. Taraflar arasında gerilimin son günlerde oldukça yükseldiği ve hakaretlerin havada uçuştuğu atmosferde, seçim sonuçları açıklanmadan önce başkent Washington D.C.'de Beyaz Saray çevresi ve yakınında bulunan dükkanların tahta suntalarla koruma altına alınırken, bazı noktalara demir çitler ve güvenlik görevlileri yerleştirildi.





GERGİNLİK HAD SAFHADA

Oy verme işleminin başlamasıyla ülkenin dört bir tarafından Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne işaret fişeği atma tabancası ve hamlaçla gelen kişi tarama yapılarak gözaltına alındı. New York'un kuzeyinde oy kullanma merkezini ateşe verme tehdidinde bulunan kişi yakalandı. Oy verme işlemleri sürerken bazı eyaletlerde sandıkta bomba ihbarları geldi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını açıkladı.





ANKETLER KAFA KAFAYA SONUÇ DİYOR

ABD'de 60'ıncı başkanlık seçimleri için sandığa giderken, son yapılan anketler de Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor. Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip olduğu belirlendi. Anket sonuçları seçimlerin sonucuna dair belirsizliği artırırken, spekülasyonlara ve gerilimin artmasına da sebep oluyor. "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyalet Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'deki anketlerin ortalamasına göre Trump, yüzde 0,8 puanla az farkla Harris'in önünde yarışı götürüyordu.

Diğer taraftan Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın paylaştığı verilere göre, eylül ayı ortalarında başlayan erken oy işlemlerinde 240 milyon seçmenden 82 milyonu aşkın Amerikalı erken oy kullandı.





İLK NETİCE DIXVILLE NOTCH KÖYÜNDEN

ABD'nin New Hampshire eyaletinin Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch köyünde gece yarısı, oy verme işlemiyle başladı. Dixville Notch köyündeki 6 seçmen yerel saatle 00.00'dan itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim sonrası yapılan sayıma göre, 6 seçmenin 3 oyu Harris'e, 3 oyu ise Trump'a gitti.















