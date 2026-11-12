Genç ailelere çifte destek

KREŞLERE İLK KEZ TEŞVİK

Göktaş, kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması amacıyla 2027 yılında ilk kez teşvik paketi uygulanacağını belirterek, “2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz” dedi.

EVLİLİK DESTEĞİ ARTIRILDI

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan evlilik desteğinin kapsamının genişletildiğini belirten Göktaş, gelir şartının esnetildiğini söyledi. Buna göre 18-25 yaş grubundaki çiftlere verilen destek 250 bin liraya, 26-29 yaş grubundakilere sağlanan destek ise 200 bin liraya çıkarıldı. Göktaş kasım ayı itibarıyla 249 bin 686 gence toplam 24 milyar 83 milyon lira destek sağlayacaklarını belirtti.

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