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Karttan komisyon almak yasak!

Rabia Şenol04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bazı işletmeler ödeme öncesinde “komisyon” adı altında alınacak farkı müşteriye bildirirken, bazıları ise herhangi bir bilgilendirme yapmadan ek ücret tahsil ediyor.

Birçok işletme, kredi kartıyla alışverişte tüketicilerden “komisyon” ve “hizmet bedeli” adı altında ek ücret talep ediyor. Ancak 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17’nci maddesi, üye iş yerlerinin müşterilerine ek maliyet yüklemesini yasaklıyor. Ödeme belgeleri veya fişlerle Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurulup ödenen fark geri alınabiliyor.

Kredi kartıyla alışveriş yapan tüketiciler, son dönemde farklı sektörlerde ek ücret talepleriyle karşılaşıyor. Bazı işletmeler ödeme öncesinde “komisyon” adı altında alınacak farkı müşteriye bildirirken, bazıları ise herhangi bir bilgilendirme yapmadan ek ücret tahsil ediyor. Oysa 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17’nci maddesi, üye iş yerlerinin kartla ödeme yapan müşteriye ek maliyet yüklemesini ve kartla ödemeyi reddetmesini yasaklıyor.

VATANDAŞI RAHATSIZ EDİYOR

Kredi kartıyla alışveriş yaparken sık sık ek ücretlerle karşılaştığını belirten Yasemin Zorlu, marketten giyime kadar birçok sektörde tüketicilerden “komisyon” adı altında ilave ödeme alındığını söyledi. Artık alışverişlerin büyük bölümünün dijital ortamda ve kartla gerçekleştirildiğini kaydeden Zorlu, işletme sahiplerini bu uygulamanın yasal olmadığı konusunda uyarmasına rağmen sonuç alamadığını ifade etti. Zorlu, “Esnaf, bankaya ödemek istemedikleri komisyonu müşterinin karşılaması gerektiğini söylüyor. Oysa tüketiciler olarak böyle bir ek ödeme yapmak zorunda değiliz. Bu durum vatandaşı rahatsız ediyor” dedi.

ÖDENEN FARKI GERİ ALABİLİRSİNİZ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, kredi kartıyla yapılan ödemelerde tüketicilerden “POS komisyonu”, “hizmet bedeli”, “vergi” veya benzer adlar altında ek ücret talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Uygulamanın hem kanuna hem ticari ahlaka ve tüketici haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Güllü, “Haksız şekilde tahsil edilen ücretlerin faiziyle birlikte tüketicilere iade edilmesi gerekiyor. Vatandaşlar ödeme belgeleri ve fişleriyle e-Devlet üzerinden veya bizzat Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurarak, ödedikleri komisyonun iadesini talep edebilirler” şeklinde konuştu.

POS SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLİR

Avukat Kaan Bayramzade ise kredi kartına ek ücret çıkaran işletmelerin POS sözleşmelerinin feshedilebileceğini ve bir yıl boyunca başka bankayla yeni üye iş yeri sözleşmesi yapamayabileceğini söyledi. Bayramzade, “Ayrıca Ticaret Bakanlığı, söz konusu uygulamayı haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirerek işletmelere idari para cezası uygulayabilir” bilgisini verdi. Özellikle ödeme öncesinde ek ücret konusunda bilgilendirme yapılmamış olmasının, tüketicinin hukuki açıdan elini güçlendirdiğini belirten Bayramzade, “Tutarı kontrol edin. Yasal haklarınızı kullanmaktan çekinmeyin” çağrısında bulundu.


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Başlıklar :Kredi kartıKaan Bayramzadekomisyonhizmet bedeli
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Karttan komisyon almak yasak!
Bazı işletmeler ödeme öncesinde “komisyon” adı altında alınacak farkı müşteriye bildirirken, bazıları ise herhangi bir bilgilendirme yapmadan ek ücret tahsil ediyor.
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