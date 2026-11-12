Arabuluculuk eğitimlerinde uygulamalı dönem başlıyor

UYUŞMAZLIKLAR EĞİTİMDE CANLANDIRILACAK
Yeni modelde arabulucular yalnızca teorik dersleri dinlemekle kalmayacak. Katılımcılar, önceden hazırlanan uyuşmazlık senaryolarında bizzat arabulucu rolünü üstlenecek. Gerçek hayatta karşılaşılabilecek anlaşmazlıkların eğitim ortamında canlandırılmasıyla arabulucuların müzakere, etkili iletişim, süreç yönetimi ve uyuşmazlık çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
TEMEL EĞİTİMLERE GEÇİCİ ARA
Yeni modelin temel eğitimlerde de uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle arabuluculuk temel eğitimlerine geçici olarak ara verildi. Hâlihazırda dersleri başlamış gruplar ise düzenlemeden etkilenmeyecek ve eğitimlerini mevcut program doğrultusunda tamamlayacak. Yeni temel eğitim programlarında teorik bilgiler uygulamalı çalışmalarla desteklenecek. Böylece arabulucu adaylarının mesleki bilgi ve becerileri birlikte geliştirmesi amaçlanıyor. Bakanlık, yeni eğitim programının içeriği, uygulama yöntemi ve başvuru takvimini hazırlıkların tamamlanmasının ardından açıklayacak.
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