Şikayeti bırakıp harekete geçelim

Fatma Şahin’den COP31’de dikkat çeken çağrı: Dünyayı cehenneme çevirmeden gerekeni yapmalıyız
Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Gaziantep’te hayata geçirilen yeşil dönüşüm projelerini anlatan Şahin, küresel ölçekte fikir birliğinin eylem birliğine dönüştürülmesi çağrısı yaptı. Şahin, kadınların iklim politikalarında daha fazla söz sahibi olması gerektiğinin de altını çizdi.
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