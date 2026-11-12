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'Fon'da 3 kişiye daha tutuklama

04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ali Paslı - Ömer Murat Gülkan - Yunus Arıncı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 7 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından hâkim karşısına çıkarılan şüphelilerden Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Paslı, Arıncı ve Gülkan hakkında hazırlanan tutuklama talebi yazısında dikkat çeken tespitlere yer verildi. Yazıya göre, Ali Paslı'nın ortaklarından olduğu Adil Katılım Bankası, 31 Temmuz 2025'te 1 milyar 844 milyon liralık TLY fonu satın aldı. Fonların yaklaşık iki ay sonra satılmasıyla 2 milyar 430 milyon lira kâr elde edildi. Savcılık, geçmiş performansı bulunmayan tek bir fona bu ölçekte yatırım yapılmasını ve kısa sürede elde edilen yüksek getiriyi olağan dışı buldu.

500 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Yazıda, Arıncı'nın Tera Yatırım temsilcileriyle irtibat halinde olduğu ve Umut Güner aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığına ilişkin ifade bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Güner'den aldığı 4 milyon 500 bin lirayı iade etmediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. Tera Grubu'nun Katılımevim'i devralma sürecinde Arıncı'nın BDDK yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığına dair beyana da yer verildi.

3,8 MİLYAR LİRALIK İŞLEMİ

OMG Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin yüzde 65 ortağı ve imza yetkilisi olan Gülkan'ın, SPK izni bulunmayan şirketi aracılığıyla 2022-2026 döneminde toplam 3,8 milyar liralık VDMK işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve BES fonlarından yazılı sözleşme olmaksızın şirket hesabına para aktarıldığı kaydedildi. Gülkan'ın kendi beyanına göre işlemlerden 100 milyon liradan fazla kazanç elde ettiği, bu durumun MKK kayıtları ve ikrarıyla sabit olduğu ifade edildi.


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Başlıklar :İstanbulOMGTera Yatırım
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'Fon'da 3 kişiye daha tutuklama
Ali Paslı - Ömer Murat Gülkan - Yunus Arıncı
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