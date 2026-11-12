Bayrampaşa’da yıkım sırasında zarar gören bitişikteki bina tedbir amaçlı tahliye edildi

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Olay, İstanbul Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan binanın bitişiğindeki 4 katlı bina zarar gördü. Zarar gören binanın duvarının bir kısmı açılırken bina sakinleri, panikleyerek sokağa çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zarar gören binanın çevresinde zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından hasar alan dört katlı bina tahliye edildi.

Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısım akrabalarının evine giderken, gidecek yeri olmayanlar ise otellere yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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