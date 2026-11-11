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Dizi setini bastılar: 'Sokağın hakkını vereceksiniz' diyerek haraç istediler

16:40, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Dizi setinde korku dolu anlar! Tehdit edip araç ve para istediler

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dizi setine baskın yapıp çalışanları tehdit ederek para talep ettiği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. "Sokağın hakkını vereceksiniz" diyerek prodüksiyon ekibini gasp etmeye çalışan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede dizi çekimlerinin gerçekleştirildiği sette yaşanan tehdit olayı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanları olarak tanıtan şüphelilerin set alanına girmeye çalıştıkları, içeri alınmamaları üzerine çalışanları tehdit ederek para ve araç talebinde bulundukları belirlendi.

Olay yerine geldikleri aracın plakasından kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.​​​​​​​


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Başlıklar :Beykozdizi filmgasp
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Dizi setini bastılar: 'Sokağın hakkını vereceksiniz' diyerek haraç istediler
Dizi setinde korku dolu anlar! Tehdit edip araç ve para istediler
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