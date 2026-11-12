ANFA’daki 3 ton temizlik malzemesi çöpe gitti

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Denetçilerin belediyenin iştirak şirketi ANFA’da (Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi) incelediği bir tutanakta 20 litrelik toplam 162 bidon temizlik malzemesinin kullanılamaz hâle geldiği görüldü. Tutanakta, toplam 3 bin 240 litre temizlik malzemesinin zayi olduğu belirtildi. Buna göre ürünlerin 880 litresini sıvı sabun, 460 litresini bulaşık deterjanı, 20 litresini bulaşık makinesi deterjanı, 20 litresini parlatıcı ve bin 860 litresini genel temizlik ürünü oluşturuyordu.

Sayıştay, bu kadar büyük miktardaki kayıpta sorumluların belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Raporda, doğal afet gibi olağanüstü durumlar dışında, bu büyüklükteki bir kayıptan hiçbir personelin sorumlu olmadığının söylenemeyeceği ifade edildi.

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