Başkent beyaza büründü: Ankara'da kar yağışı günlük yaşamı etkiledi

Gümrük Muhafaza'dan dev bilanço: 10 ayda 54,4 ton uyuşturucu ve milyonlarca kaçak eşya ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde, milyonlarca adet kaçak tütün ürünü ve binlerce litre alkollü içki ele geçirildi. Risk analizi ve teknolojik kontrol sistemleriyle yakalanan mevzuata aykırı mallar komisyon marifetiyle imha edildi.
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