Başkent beyaza büründü: Ankara'da kar yağışı günlük yaşamı etkiledi

Fransız gemisine Türkiye engeli: Yunanistan ile GKRY'nin seyir ilanları iptal edildi

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı içerisinde izinsiz deniz bilimsel araştırması yapma girişimine sert tepki gösterdi. Bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından söz konusu faaliyet için yayımlanan seyir ikazlarının Türkiye tarafından iptal edildiğini bildirdi.