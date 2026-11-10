Yasa dışı bahis gelirlerini fenomenler üzerinden aklamışlar: 8 ilde 11 şüpheli yakalandı

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği, yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarları nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği belirlendi.

Reklam Reklam

Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak bu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Bu kapsamda Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Reklam Reklam

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gündem

Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaç sattılar: 15 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Gündem

23 ilde siber suç örgütlerine darbe: 367 şüpheli yakalandı

Gündem

26 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 92 şüpheliden 86’sı tutuklandı