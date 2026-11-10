Yasa dışı bahis gelirlerini fenomenler üzerinden aklamışlar: 8 ilde 11 şüpheli yakalandı

10/11/2026, Salı11:43
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

Bu koda dikkat etmeyenler milyonluk tazminat ve ceza ödeyebilir: e-Devlet'ten hemen kontrol edin10 Kasım 2026 11:30 SalıSON DAKİKA
Otomobil devine büyük soruşturma: Güvenlik riski ortaya çıktı10 Kasım 2026 11:00 SalıSON DAKİKA
Neden düşüyor? 📌Yatırımcının gözü o veride10 Kasım 2026 10:45 SalıSON DAKİKA
Bir yanda kar yağışı diğer yanda şiddetli lodos yurdu sarıyor ⚠️ Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarı10 Kasım 2026 10:30 SalıSON DAKİKA
Veliler ve öğrenciler dikkat: Uygulama 7 ilçeyi kapsıyor10 Kasım 2026 10:00 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Bu koda dikkat etmeyenler milyonluk tazminat ve ceza ödeyebilir: e-Devlet'ten hemen kontrol edinBir yanda kar yağışı diğer yanda şiddetli lodos yurdu sarıyor ⚠️ Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarıNedim Şener TVNET'te anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akın Gürlek, fon vurguncularının hesabını nasıl bozdu?Bakan Kurum'dan 'İsrail' açıklaması: COP31'e davet edilmediler, tutumumuz değişmeyecekTrump, Beyaz Saray'daydı: Giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı iki kişi gözaltına alındı

Yasa dışı bahis gelirlerini fenomenler üzerinden aklamışlar: 8 ilde 11 şüpheli yakalandı

10:38, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 11:22, 10/11/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerinin TikTok canlı yayınlarındaki sanal hediyeler aracılığıyla aklandığı ortaya çıktı. MASAK incelemesinde 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira para hareketi tespit edilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği, yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarları nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği belirlendi.

Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak bu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Bu kapsamda Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Gündem
Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaç sattılar: 15 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Gündem
23 ilde siber suç örgütlerine darbe: 367 şüpheli yakalandı
Gündem
26 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 92 şüpheliden 86’sı tutuklandı

Başlıklar :yasa dışı bahissoruşturmasosyal medyafenomenkara para aklama
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Yasa dışı bahis gelirlerini fenomenler üzerinden aklamışlar: 8 ilde 11 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet