Peynirde yanıltıcı etiketlere sınırlama: Tost ve eritme peynirlerinde kurallar değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, peynir üretimi, paketlenmesi ve piyasaya sunulmasına yönelik düzenlemelerde değişikliğe gitti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, peynirlerin üretimi, ambalajlanması ve satışına ilişkin kuralları yeniden düzenledi. Özellikle tüketicinin ürünün gerçek niteliği konusunda yanıltılmasını önlemeye yönelik hükümler dikkat çekti. Düzenleme, market raflarındaki peynirlerin isimlerinden kullanılan malzemelere, etiketlerdeki yazı büyüklüğünden saklama koşullarına kadar pek çok ayrıntıyı kapsıyor.

İSİM OYUNUNA GEÇİT YOK

Eritme peynirler, geleneksel, yöresel veya coğrafi işaretli peynirleri çağrıştırarak tüketiciyi yanıltacak şekilde satılamayacak. Ürünün gerçek adı ambalajın ön yüzünde kolayca görülebilecek büyüklükte yazılacak.

"Tost" ve "pizza" gibi kullanım amacını belirten ifadeler tek başına peynirin adı olarak kullanılamayacak ve ürünün gerçek adından daha büyük yazılamayacak. Eritme peynirlerinde "taze" ifadesine de yer verilemeyecek. Peynir ambalajlarında "köy peyniri", "doğal peynir", "geleneksel peynir" ve "çiftlik peyniri" gibi ifadelerin kullanılmasına yönelik mevcut yasak ise devam edecek.

ŞEKERLİ PEYNİRE UYARI

Fındık, ceviz, baharat, sebze ve benzeri malzemelerle hazırlanan çeşnili peynirlerde bu malzemelerin toplam oranı yüzde 6'yı geçemeyecek. Sürülebilir özellikteki çeşnili taze peynirlerde ise üst sınır yüzde 15 olacak. Bazı peynirlerde fındık, fıstık, badem ve ceviz gibi ürünlerin ezme veya püre şeklinde kullanılması yasaklanırken, bu malzemeler tane ya da parça halinde eklenebilecek.

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Susam ve çörek otu da tane halinde bulunacak. Mısır ve ayçiçeği çekirdeği gibi yağ elde etmekte kullanılan bazı ürünler çeşni olarak kullanılamayacak. Şeker eklenerek üretilen çeşnili taze peynirlerin ambalajlarının ön yüzünde ise ürünün yüzde kaç ilave şeker içerdiği açıkça yazılacak. Peynirlerde süt ve süt ürünleri aroması veren maddeler kullanılamayacak. Bitkisel yağ, süt dışındaki proteinler ve belirli istisnalar dışında nişasta kullanımına ilişkin yasaklar da korunacak.

İÇERİK GİZLENEMEYECEK

Birden fazla hayvanın sütü kullanılarak üretilen peynirlerde, hangi sütün daha fazla bulunduğu etiket üzerinden anlaşılabilecek. Örneğin inek, koyun ve keçi sütü karıştırılarak yapılan bir peynirde süt türleri, üründeki miktarlarına göre en çoktan en aza doğru sıralanacak. Bu tür ürünlerin ambalajlarında hayvan görselleri kullanılamayacak.

"Eski kaşar" adıyla satış yapılabilmesi için peynirin en az 120 gün olgunlaştırılması şartı sürecek. Çiğ sütten yapılan ve yapımında haşlama uygulanmayan peynirlerin en az dört ay olgunlaştırılmadan satışa çıkarılamaması kuralı da devam edecek.

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30 NİSAN'DAN SONRA RAFLARDA BULUNAMAYACAK

Peynir yapımında elde edilen ve henüz son ürün haline getirilmemiş teleme, doğrudan tüketiciye satılamayacak. Eritme peynirlerinin dökme olarak piyasaya sunulması da yasak olacak. Farklı peynirlerin rendelenerek veya ufalanarak birbirine karıştırılıp satılmasına izin verilmeyecek.

Düzenlemenin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren işletmelerin 30 Nisan 2027'ye kadar kurallara uyum sağlaması gerekecek. Bu tarihten önce satışa sunulan peynirler, belirlenen istisnalar dışında raf ömürlerinin sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

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