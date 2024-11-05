ABD tarihinin en belirsiz seçimi

ABD bugün tarihinin en belirsiz başkanlık seçimi için sandığa gidiyor. Ülkenin yönünü belirleyecek kritik öneme sahip 60. başkanlık seçimleri, salıncak eyaletlerde başa baş gözüken rekabetin gölgesinde geçecek. ABD'de Demokratların adayı başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında kozlar bugün paylaşılacak. Ülkede en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor. Büyük seçim gününde ABD genelinde oy verme işlemleri yerel saatle sabah 06.00’da (TSİ: 14.00) başlayacak. Her eyaletin oy kullanma süresi, kendi seçim kuralları çerçevesinde farklılık gösteriyor.





78 milyon erken oy kullandı

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı’nın açıkladığı son verilere göre, ABD genelinde 78 milyon seçmen erken oy kullandı. 240 milyondan fazla kayıtlı seçmene sahip olan ülkede, erken oy kullananların 42 milyondan fazlası şahsen sandıklara giderek oy verdi, 35 milyon seçmen ise posta yoluyla oyunu gönderdi.





Cumhuriyetçi Parti Adayı Donald Trump

Anketler başa baş gösteriyor

Bir yandan postayla ya da şahsen erken oy kullanma işlemleri devam ederken, anketler Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyor. Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Polling'e göre, ulusal çaptaki anketlerde genel olarak Trump, Harris'in yüzde 0,1 oranla önünde görünüyor. NY Times/Sieana ve CNN anketlerinde durum eşit görünürken, Wall Street Journal'da (WSJ) ise Trump'ın, rakibinin yüzde 3 önünde olduğu belirtiliyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın anketlerine göre ise mevcut ABD Başkan Yardımcısı Haris, 1 puanla yarışı önde götürüyor. CBS News'un anketine göre de Harris 1 puan önde.





Salıncak eyaletlerde Trump önde

En çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor. "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyalet Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'deki anketlerin ortalamasına göre Trump, yüzde 0,8 ile az farkla Harris'in önünde yarışı götürüyor. Trump'ın, rakibi Harris'e en büyük farkı, yüzde 1,9 ile Georgia ve yüzde 2,6 ile Arizona'da attığı görülüyor. Pensilvanya'da yüzde 0,3 önde olan Trump, Nevada'da yüzde 1 ve North Carolina'da yüzde 1,5 önde görünüyor. Öte yandan Harris, Michigan'da yüzde 0,9 ve Wisconsin'de yüzde 0,3'le rakibinin önünde çıkıyor.





Demokrat Parti Adayı Kamala Harris

Trump Florida’da, Harris WashIngton DC’de

Başkan adayları, seçim gününe kadar salıncak eyaletlerdeki kampanyalarına devam edecek. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, seçim gecesini Florida’nın West Palm Beach kentindeki kampanya merkezinde takip edeceği bildirildi. Rakibi Kamala Harris ise seçim gecesini mezun olduğu Howard Üniversitesi’nde geçirecek. Harris’in Washington DC’deki üniversitesinde sonuçları ekibiyle birlikte izleyeceği belirtildi.





"Gazze politikası" kriteri

Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Michigan'da bu seçmenlerin oyları geleneksel olarak Demokrat Parti'ye gidiyor ancak 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler, Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştiriyor. Eyaletteki Müslüman oylarına ihtiyacı olan adaylar, "Gazze'deki savaşı bitirme" sözü verirken, Joe Biden hükümetinin İsrail'e süren siyasi ve askeri yardımları, seçmenler üzerinde soru işareti oluşturuyor. Michigan'daki bazı Müslüman toplum liderleri 27 Ekim'de, başkanlık seçiminde "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini söylediği için" Trump'ı desteklediklerini açıklamıştı.











