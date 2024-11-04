ABD seçimlerinin kaderini değiştiren olay: Sincap Peanut'a ötenazi yapıldı ülke karıştı

ABD'de başa baş giden başkanlık yarışında Demokratlar aleyhine ilginç bir gelişme yaşandı. Demokratların yönetimindeki New York'ta, sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan bir sincabın sahibinin evine baskın yapıldı, "Peanut" isimli hayvana el koyuldu. Görevliyi ısıran sincabın, kuduz testi için öldürüldüğü açıklandı.
Söz konusu kazada annesini kaybedip yetim kalan Peanut, bir rakunla birlikte Longo'nun evinde yaşarken internet fenomeni haline gelmişti. Peanut'ın, yedi yıl içinde Instagram, TikTok ve diğer platformlarda on binlerce takipçisi olmuştu.
Komşuların şikayeti üzerine evde arama yapıldı
Öte yandan komşuların evde yabani hayvan beslediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine eyaletin Çevre Koruma Bakanlığı'ndan yetkililer Longo'nun evine gelerek hem fenomen sincaba hem de birlikte yaşadığı rakuna da el koydu.
Bakanlıktan gelen açıklamada, "Soruşturmaya katılan bir kişi sincap tarafından ısırıldı. Kuduz testi için her iki hayvana da ötanazi uygulandı" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medyada yüzlerce kişi sincabın akıbetine dair üzüntüsünü dile getirirken, sincabı sahiplenen Longo da eyalet yetkililerinin kendisine kötü davrandığını ileri sürdü.
New York Post'a konuşan Longo, "Bana teröristmişim gibi davrandılar. Baskın sırasında uyuşturucu satıcısıymışım gibi davrandılar. Evimi beş saat boyunca yağmaladılar" dedi.
"Başkan Donald Trump sincapları kurtaracak"
5 Kasım ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti'nin kontrolündeki eyaletin fenomen sincabı öldürme kararı, Cumhuriyetçi Parti'nin seçmenleri arasında tartışma oluşturdu.
Bunun ardından X platformu, Trump destekçilerinin hazırladığı paylaşımlarla dolmaya başladı.
Hazırlanan bazı görsellerde de sincap, Trump'ın sloganı haline gelen MAGA (Make America Great Again / Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapkalarla resmedildi.
Trump için sahte açıklama yazıldı
Bu arada Trump adına sincap Peanut'un ölümünü kınayan sahte bir açıklama da yazıldı.
Bazı medya kurumlarının açıklamayı gerçek sanıp yayınlamasıyla birlikte karmaşa da büyürken Trump'ın kampanya ekibi gerçek bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Trump'ın sözcüsü Karoline Leavitt, New York Post'a konuştu ve, "İnternette dolaşan, sahte bir açıklama" dedi.