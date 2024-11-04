ABD seçimlerinin kaderini değiştiren olay: Sincap Peanut'a ötenazi yapıldı ülke karıştı

ABD'nin New York eyaletinde Mark Longo adlı yurttaşın 7 yıl önce bir araba kazasından kurtardığı evcil sincabı Peanut tarafından alınarak kuduz endişesiyle öldürülünce Amerikalı seçmenler arasında tartışma çıktı.





Söz konusu kazada annesini kaybedip yetim kalan Peanut, bir rakunla birlikte Longo'nun evinde yaşarken internet fenomeni haline gelmişti. Peanut'ın, yedi yıl içinde Instagram, TikTok ve diğer platformlarda on binlerce takipçisi olmuştu.





Komşuların şikayeti üzerine evde arama yapıldı

Öte yandan komşuların evde yabani hayvan beslediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine eyaletin Çevre Koruma Bakanlığı'ndan yetkililer Longo'nun evine gelerek hem fenomen sincaba hem de birlikte yaşadığı rakuna da el koydu.





Bu esnada Peanut'un bir görevlinin elini ısırdığı ve daha sonra kuduz şüphesiyle ötanazi uygulandığı bildirildi.





Bakanlıktan gelen açıklamada, "Soruşturmaya katılan bir kişi sincap tarafından ısırıldı. Kuduz testi için her iki hayvana da ötanazi uygulandı" ifadeleri kullanıldı.





Sosyal medyada yüzlerce kişi sincabın akıbetine dair üzüntüsünü dile getirirken, sincabı sahiplenen Longo da eyalet yetkililerinin kendisine kötü davrandığını ileri sürdü.





New York Post'a konuşan Longo, "Bana teröristmişim gibi davrandılar. Baskın sırasında uyuşturucu satıcısıymışım gibi davrandılar. Evimi beş saat boyunca yağmaladılar" dedi.









"Başkan Donald Trump sincapları kurtaracak"

5 Kasım ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti'nin kontrolündeki eyaletin fenomen sincabı öldürme kararı, Cumhuriyetçi Parti'nin seçmenleri arasında tartışma oluşturdu.





Cumhuriyetçi Aday Donald Trump'ı açıktan destekleyen teknoloji milyarderi Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda sincabın fotoğrafını paylaşarak, "Başkan Donald Trump sincapları kurtaracak. Mekanın cennet olsun P'Nut" diye yazdı. Musk, bir diğer gönderisinde de eyalet yönetiminin sincabı öldürerek fazla tepki verdiğini savundu.





President @realDonaldTrump will save the squirrels 🐿️ 😢



RIP P’Nut pic.twitter.com/yoIBV0Okpd — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024





Bunun ardından X platformu, Trump destekçilerinin hazırladığı paylaşımlarla dolmaya başladı.





Bazı seçmenler Demokratların yönetimindeki eyaletlerde gerçek suçlarla mücadele etmek yerine hayvanların hedef alındığını iddia ederken, bir kullanıcı da Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in sincabı kovalarken resmedildiği yapay zekalı bir görsel paylaştı.





Kamala Harris hates squirrels pic.twitter.com/E5ThdNKMdu — Planet Of Memes (@PlanetOfMemes) November 2, 2024





Hazırlanan bazı görsellerde de sincap, Trump'ın sloganı haline gelen MAGA (Make America Great Again / Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapkalarla resmedildi.





The squirrels will have their revenge pic.twitter.com/oxzBQf1Oj0 — Planet Of Memes (@PlanetOfMemes) November 2, 2024





Trump için sahte açıklama yazıldı

Bu arada Trump adına sincap Peanut'un ölümünü kınayan sahte bir açıklama da yazıldı.





Söz konusu açıklamada, "New York yetkilileri masum bir sincabı bulup ortadan kaldırmaya, eyaletlerine akın eden kontrolsüz kaçak göçmenleri kontrol altına almaya harcadıklarından daha fazla çaba harcıyor" ifadeleri yer aldı.





Bazı medya kurumlarının açıklamayı gerçek sanıp yayınlamasıyla birlikte karmaşa da büyürken Trump'ın kampanya ekibi gerçek bir açıklama yapmak zorunda kaldı.



