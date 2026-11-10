Trump Körfez ülkelerinin İran'a yönelik ablukanın devamını istediğini iddia etti

Trump, askeri sürecin tamamlanmasıyla Amerikan halkının ve dünyanın çok daha güvenli bir hale geleceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi. Sanal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Trump, görüşmede Orta Doğu'daki durumun detaylıca ele alındığını belirterek, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bölge ülkelerinin mevcut durumun korunmasından yana olduğunu aktardı. Bölge ülkelerinin deniz ablukası ile yeni başlatılan ve karayı kapsayan 'Demir Kapı Operasyonu'nun devamını desteklediğini kaydeden Trump, “İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda herkes hemfikir. Bu konu tartışmaya açık değil” ifadelerini kullandı.

Olası gelişmelere karşı ABD ordusunun her an müdahaleye hazır olduğunu vurgulayan Trump, mevcut şartlarda buna gerek kalmayacağının görüldüğünü dile getirdi. İsrail'in ve tüm Orta Doğu'nun İran tehdidine karşı koruma altında olduğunu savunan Trump, çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme yakalandığını ve ABD'nin çıkarlarının daima korunacağını aktardı. Trump, askeri sürecin tamamlanmasıyla Amerikan halkının ve dünyanın çok daha güvenli bir hale geleceğini iddia etti.

KATAR BAŞBAKANI: ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNİ ELE ALDIK

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Al Sani paylaşımında, “Washington'da Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Vance ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgedeki durumu ve ABD-İran görüşmelerini ilerletme yollarını ele aldık. Bir anlaşmaya varılması ve bölgeye barış getirilmesi yönündeki olumlu görüşmelerden dolayı minnettarız” değerlendirmesinde bulundu.

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