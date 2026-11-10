Mamdani'den 2028 hamlesi

Axios haber sitesi Mamdani'nin, ilerici hareketin seçimlerdeki ivmesini koruyabilmesi için işçi sendikaları ve sol çevrelerle temaslarını sıklaştırdığı, 2028 başkanlık seçimlerinde emek yanlısı ya da sol çizgide bir adayın yarışa girmesi gerektiğini savunduğu belirtiliyor. Mamdani'nin temel kaygısı, ilerici kanadın ara seçimlerde yakaladığı siyasi ivmeyi bir sonraki başkanlık yarışına taşıyamaması.Mamdani'nin çevresine aktardığı değerlendirmelerde 2020 Demokrat Parti başkanlık ön seçimleri de önemli bir örnek olarak öne çıkıyor. Eski Başkan Barack Obama'nın, Bernie Sanders karşısında Joe Biden'ın adaylığı etrafında desteğin birleşmesine yardımcı olduğu sürece atıfta bulunan Mamdani, benzer bir tablonun 2028'de ilerici kanadın önünü kesebileceği ihtimalini dikkate alıyor. Demokrat Parti içinde, Obamacı ve merkezci kanadın 2028 için şimdiden Georgia Senatörü Jon Ossoff'un ismini öne sürdüğü görülüyor. Ossoff, Amerikan medyasında konuşma stili ve politik duruşuyla şimdiden "Yeni Obama" olarak değerlendirilmeye başlandı.

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