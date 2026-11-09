Trump'tan müzakere cevabı: İran'a yeniden saldırma ihtimalimiz son derece düşük

ABD Başkanı Donald Trump, “İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı’nın açılması konusundaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece yeniden saldırma ihtimalimiz son derece düşük” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına İran ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin İran’a tekrar saldırma ihtimali sorusuna Trump, “Tahran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece bu son derece düşük bir ihtimal. İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. Gerekirse yapardım, ama onlara çok sert vurduk” yanıtını verdi.

Trump, ABD’nin tekrar saldırması durumunda İran içindeki altyapı hedeflerinin belirlendiğini kaydederek, “Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak. Bunu yapmak istemiyorum çünkü yeniden inşa etmek 10 yıl sürer, köprüleri yıkmayı sevmiyorum, inşa edilmesi en zor şey bir köprüdür” ifadelerini kullandı.

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İran’ın füze kapasitesinin sadece yüzde 10'unu ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesinin yüzde 15'ini koruduğunu söyleyen Trump, “İran’ın anlaşma yapmayı çok istiyor” diye konuştu.

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