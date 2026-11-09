09/11/2026, Pazartesi04:15
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi 70 yaşında yaşamını yitirdi.08 Kasım 2026 23:38 PazarSON DAKİKA
170 bin kişiye su sağlıyordu08 Kasım 2026 23:19 PazarSON DAKİKA
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.08 Kasım 2026 22:53 PazarSON DAKİKA
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti08 Kasım 2026 20:24 PazarSON DAKİKA
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldı08 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındıCOP31 zirvesi yarın başlıyor 📌Dünyanın gözü 11 gün boyunca Antalya'da olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler

Trump'a çift taraflı Miller tepkisi

04:00, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Stephen Miller, Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, göçmen politikalarının mimarı olarak bilinen en yakın danışmanlarından, Siyonist İsrail destekçisi Stephen Miller’ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak ataması, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında tartışma yarattı.

Demokrat siyasetçiler Miller’ı “yabancı düşmanı”, “nefret tellalı” ve “aşırılıkçı” olarak nitelendirdi. Karar, ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarının hemen ardından geldi. Trump, cuma günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, daha önce görevden alındığını doğruladığı Susie Wiles’ın yerine Miller’ın getirildiğini duyurdu. Trump yönetiminin kitlesel sınır dışı politikalarının mimarı olarak görülen Miller, başkanın en güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Demokrat senatör Dick Durbin, Miller’ın terfi ettirilmesini eleştirerek Trump’ın bu tercihle hiçbir şey öğrenmediğini savundu. Marylandlı Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Trump’ın Miller’ı terfi ettirme kararını, “Amerikan halkına atılmış bir başka tokat” ve “Trump’ın seçmenlere duyduğu saygısızlığın bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçiler de tepkili

Atama, Cumhuriyetçi Partililer arasında da tepkiyle karşılandı. Indiana Cumhuriyetçi Temsilcisi Marlin Stutzman, Miller’ın görevden alınması gerektiğini savunarak terfi kararını “korkunç bir karar” olarak nitelendirdi. Trump’ın ilk başkanlık döneminde İç Güvenlik Bakanlığı'nda genel sekreterlik yapan ve daha sonra Trump karşıtı Cumhuriyetçiler arasına katılan Miles Taylor ise Miller’ın atanmasını ABD tarihindeki en tehlikeli atamalardan biri olarak değerlendirdi. Beyaz Saray ise eleştirilere Miller’ın suçla mücadele, sınır güvenliği ve yönetimin politikalarının uygulanmasındaki rolünü öne çıkararak yanıt verdi.

Dana White'lar karıştı iddiası

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiği Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'ın teklifi geri çevirdiği öne sürüldü. CNN'in konuya aşina bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın "kişisel önem atfettiği" bu pozisyon için yeni bir isim belirlemekte zorlandığı ileri sürüldü. Öte yandan ABD basınındaki başka bir iddiaya göre Trump'a daha önce Savunma Bakanı olarak görev yapan Jim Mattis'in halkla ilişkilerden sorumlu yardımcısı Dana White adlı bir kadın kamu görevlisinin teklif edildiği, ABD Başkanı'nın ise isim karışıklığı ile UFC Başkanı'na teklif götürdüğü ileri sürüldü.

Dünya
ABD'nin İran çıkmazı: Savaşı bitirmek için Çin'in kapısını çaldı
Hayat
Tucker Carlson Müslümanlara yönelik nefret söylemini eleştirdi: 'Günde beş vakit secde eden biri düşmanım olamaz'
Dünya
Hürmüz Boğazı yakınlarında peş peşe patlamalar

Başlıklar :ABDDonald TrumpStephen Miller
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Trump'a çift taraflı Miller tepkisi
Stephen Miller, Donald Trump.
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet