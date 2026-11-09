Trump'a çift taraflı Miller tepkisi

Demokrat siyasetçiler Miller’ı “yabancı düşmanı”, “nefret tellalı” ve “aşırılıkçı” olarak nitelendirdi. Karar, ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarının hemen ardından geldi. Trump, cuma günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, daha önce görevden alındığını doğruladığı Susie Wiles’ın yerine Miller’ın getirildiğini duyurdu. Trump yönetiminin kitlesel sınır dışı politikalarının mimarı olarak görülen Miller, başkanın en güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Demokrat senatör Dick Durbin, Miller’ın terfi ettirilmesini eleştirerek Trump’ın bu tercihle hiçbir şey öğrenmediğini savundu. Marylandlı Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Trump’ın Miller’ı terfi ettirme kararını, “Amerikan halkına atılmış bir başka tokat” ve “Trump’ın seçmenlere duyduğu saygısızlığın bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçiler de tepkili

Atama, Cumhuriyetçi Partililer arasında da tepkiyle karşılandı. Indiana Cumhuriyetçi Temsilcisi Marlin Stutzman, Miller’ın görevden alınması gerektiğini savunarak terfi kararını “korkunç bir karar” olarak nitelendirdi. Trump’ın ilk başkanlık döneminde İç Güvenlik Bakanlığı'nda genel sekreterlik yapan ve daha sonra Trump karşıtı Cumhuriyetçiler arasına katılan Miles Taylor ise Miller’ın atanmasını ABD tarihindeki en tehlikeli atamalardan biri olarak değerlendirdi. Beyaz Saray ise eleştirilere Miller’ın suçla mücadele, sınır güvenliği ve yönetimin politikalarının uygulanmasındaki rolünü öne çıkararak yanıt verdi.

Dana White'lar karıştı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiği Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'ın teklifi geri çevirdiği öne sürüldü. CNN'in konuya aşina bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın "kişisel önem atfettiği" bu pozisyon için yeni bir isim belirlemekte zorlandığı ileri sürüldü. Öte yandan ABD basınındaki başka bir iddiaya göre Trump'a daha önce Savunma Bakanı olarak görev yapan Jim Mattis'in halkla ilişkilerden sorumlu yardımcısı Dana White adlı bir kadın kamu görevlisinin teklif edildiği, ABD Başkanı'nın ise isim karışıklığı ile UFC Başkanı'na teklif götürdüğü ileri sürüldü.

Reklam Reklam

Dünya

ABD'nin İran çıkmazı: Savaşı bitirmek için Çin'in kapısını çaldı

Hayat

Tucker Carlson Müslümanlara yönelik nefret söylemini eleştirdi: 'Günde beş vakit secde eden biri düşmanım olamaz'

Dünya

Hürmüz Boğazı yakınlarında peş peşe patlamalar