Trump: İsrail yüzünden kaybettik

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı oy kaybının nedenleri arasında İsrail'e yönelik tepkiler ve İran'a yönelik saldırıların ekonomik etkisinin bulunduğunu belirtti. CBS televizyonunda yayımlanan 60 Minutes programına konuk olan Trump, seçmenlerin savaştan ve yükselen benzin fiyatlarından rahatsız olduğunu kabul etti. Ara seçim sonuçlarını değerlendiren Trump, Cumhuriyetçi Partinin oy kaybının en önemli nedenlerinden birinin kendisinin oy pusulasında yer almaması olduğunu yineledi. Ancak seçmenlerin İran'a yönelik saldırılardan ve artan petrol fiyatlarından da hoşlanmadığını belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda herkesin hemfikir olduğunu savunan Trump, buna rağmen savaşın ekonomik sonuçlarının seçmenlerin tepkisini çektiğini ifade etti.

Üç gerekçe sıraladı

Trump, "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var. Bir yandan savaşın kendisi, bir yandan da benzin fiyatları var. Bence bunlar başlıca nedenler" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran konusunda aldığı kararların tarihsel açıdan doğru bulunacağını savunurken, ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorunda olduğunu belirtti. İran'ın nükleer silah elde etmesi durumunda çok daha ağır eleştirilerle karşılaşacağını da öne sürdü.

Tel-Aviv ABD'ye geri ödemeli

Trump, CBS'deki programda İsrail'in İran savaşının tüm maliyetlerini ABD'ye geri ödemesi gerektiğini de söyledi. "Savaş için katlandığımız tüm maliyetleri bize geri ödemeliler" diyen Trump, ödenen paranın tamamının geri alınacağını ifade etti. ABD'nin desteği olmadan İsrail'in varlığını sürdüremeyeceğini savunan Trump, "Biz olmasaydık İsrail var olamazdı" dedi. Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim yenilgisinin nedenini savaşa bağlayan paylaşımına da değinen Trump, Vance'in paylaşımına itiraz etmediğini belirtti. Vance'in paylaşımı yayınlamadan önce kendisine danıştığını ve istediğini yazabileceğini söylediğini aktardı.

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38 köprü hedefte

Trump, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimalinin, nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konularındaki müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde son derece düşük olduğunu söyledi. İran'ın başarısız bir ülke olduğunu ve yüksek enflasyonla karşı karşıya bulunduğunu ileri süren Trump, "Gerekirse yapardım ama onlara çok sert vurduk" ifadelerini kullandı. ABD'nin yeniden saldırması halinde İran'daki altyapı hedeflerinin de belirlendiğini açıklayan Trump, listelerinde bir saat içinde yıkılabilecek 38 köprü bulunduğunu vurguladı.

Vance ve RubIo vurgusu

2028 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin olası adayları hakkında da konuşan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da başarılı bir aday olarak değerlendirdi. Kendisinin aday belirleme sürecine müdahil olup olmayacağının ise henüz belli olmadığını kaydetti.

Keşm adası vuruldu

Öte yandan İran'ın güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre Nefisi, Keşm Adası'na yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi. Nefisi, "ABD, Keşm Adası'ndaki hedeflere saldırdı. Saldırılarda kritik altyapılar zarar görmedi" dedi.

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Ukrayna'nın sınırları değişebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmesinde ise barışın önündeki en büyük engelin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki anlaşmazlık ve nefret olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın savaş sonrasında bağımsız ve özgür kalacağını belirten Trump, ülkenin sınırlarının "biraz değişebileceği" sinyalini verdi.

KİEV’E NATO BENZERİ GÜVENLİK GARANTİSİ

Öte yandan ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde, Ukrayna’ya NATO’nun 4. ve 5. maddelerine benzer "güvenlik garantileri" verilmesini Moskova'nın gündemine getirdiği bildirildi. ABD'li yetkililer, bir telekonferansta, Ukrayna’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir yetkili, "Onlara sunulacak şey, fiilen NATO’ya çok benzer olacak. Elbette bunun için taraflar arasında başka bazı düzenlemelerin de yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

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