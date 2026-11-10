İran'dan Trump'a ‘İran'ın 7 şartına’ teslim olma çağrısı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın defalarca dile getirdiği "7 şarta" teslim olma çağrısında bulundu.
Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran'la görüşmeler hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.
Trump'ın İran'la görüşmelerin iyi gittiği yönündeki açıklamalarına da değinen Rızai, görüşmeleri "hayali", bunlarla ilgili haberleri de "yalan" olarak niteledi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu ve yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini belirtmişti.
Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.
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