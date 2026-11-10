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İran'dan Trump'a ‘İran'ın 7 şartına’ teslim olma çağrısı

09:27, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:27, 10/11/2026, Salı
AA
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İran, taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğu haberlerini "yalan" olarak niteledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'a Washington yönetiminin savaşı sona erdirmek için İran'ın daha önce açıkladığı 7 şartı kabul etmesi gerektiğini söyledi. Trump'ın müzakerelere ilişkin iyimser açıklamalarını "hayali" olarak nitelendiren Rızai, ABD'yi pes etmeye çağırdı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın defalarca dile getirdiği "7 şarta" teslim olma çağrısında bulundu.

Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran'la görüşmeler hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.

"İran'a karşı yürütülen savaş, ABD hükümetini çoktan mahvetti ancak Washington, çaresiz bir kumarbaz gibi çırpınıp duruyor"
değerlendirmesinde bulunan Rızai, ABD'ye "pes etme" çağrısı yaptı.

Trump'ın İran'la görüşmelerin iyi gittiği yönündeki açıklamalarına da değinen Rızai, görüşmeleri "hayali", bunlarla ilgili haberleri de "yalan" olarak niteledi.

Rızai, açıklamasının devamında
"Batı Asya'daki yeni düzeni reddetmekten vazgeç. İran'ın defalarca ortaya koyduğu yedi şarta teslim olma zamanı geldi"
 ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu ve yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.


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Başlıklar :ABDİranDonald Trump
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İran'dan Trump'a ‘İran'ın 7 şartına’ teslim olma çağrısı
İran, taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğu haberlerini "yalan" olarak niteledi.
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