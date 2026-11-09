İran'dan 8 milyar dolarlık Hürmüz iddiasına yalanlama

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İran, dondurulmuş varlıklarından 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasına yönelik müzakereler yürütüldüğü iddialarını yalanladı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İran'dan yedi şartta ısrar

İranlı yetkili, Tahran yönetiminin herhangi bir müzakere için öne sürdüğü 7 şartın yerine getirilmesinde ısrarcı olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın yalnızca bu çerçevede yürütülecek temasları kabul edeceğini ifade etti.

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Bazı uluslararası medya kuruluşları, İsrail'in Israel Hayom gazetesine dayandırdıkları haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek İran'ın söz konusu teklifini görüşeceğini öne sürmüştü.

Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.

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