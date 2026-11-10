70 yıldır soykırım planlıyorlar

Terör devleti İsrail’in Gazze’nin işgalini 70 yıldır planladığı ortaya çıktı. İsrail Savunma Bakanlığı, 1956 Süveyş Krizi sırasında Sina Yarımadası ile Gazze'yi işgal ettikleri dönemde başbakanlık görevini yürüten David Ben-Gurion'un açıklamalarını içeren askeri arşivleri yayınladı. Yayınlanan konuşma kaydına göre, Süveyş Krizi sırasında İsrail güçleri tarafından işgal edilen Gazze'ye ilişkin İsrail ordusunun komuta kademesiyle yaptığı bir toplantıda Ben-Gurion, "Eğer bir mucizeye inanacak olsaydım, onun (Gazze) deniz tarafından yutulmasını isterdim" ifadelerini kullanıyor.

DİRENİŞTEN KORKTULAR

Gazze'ye yönelik saldırı ve işgalin ilk aşamada "askeri bir zorunluluk" olarak başlatıldığını savunan Ben-Gurion, bölgenin kalıcı olarak ilhak edilmesinin İsrail'e faturasının güvenlik ve diplomasi açısından ağır olacağını belirtiyor. Bölgedeki 300 bin kişilik nüfusun yaklaşık 190 bininin 1948'deki Nekbe (Büyük Felaket) sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinli mültecilerden oluştuğuna işaret eden Ben-Gurion, söz konusu nüfusun göstereceği direnişin İsrail için tehdit oluşturacağını vurguluyor.

FRANSA VE İNGİLTERE İŞGALDE ORTAKTI

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen Gazze'deki işgalin sürdürülmesinin İsrail'in uluslararası alandaki tecridini derinleştireceğini dile getiren Ben-Gurion, olası bir kriz anında uluslararası tecrit yüzünden silah tedarik edemeyebilecekleri uyarısında bulunuyor. Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesinin ardından İsrail, İngiltere ve Fransa, 29 Ekim 1956'da Mısır'a karşı ortak saldırı başlatmışlardı. İsrail ordusu, Sina Yarımadası'nın büyük bir bölümünü ve Gazze Şeridi'ni işgal etmişti. Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun yoğun baskısı nedeniyle İsrail ordusu işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalmıştı.

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75 BİN ŞEHİT

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım politikası yürütüyor. İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda bin 610 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 819 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini geçti.

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