Korsan yeminci teğmenlere 4 yıla kadar hapis istendi

Teğmenlerin, ihraç kararını veren Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapıldığı iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu, bu kez kendilerini sanık sandalyesine taşıdı. Beş teğmen hakkında iftira suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi. İhraç teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulunun bazı üyelerinin baskı altında oy değiştirdiğini öne sürerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı ile mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kurul üyelerine baskı yaptığı iddia edildi. Ancak başvuru, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle işleme konulmadı. Bunun üzerine kurul üyelerinin şikâyetiyle teğmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

İLK DURUŞMA 9 ŞUBAT'TA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, teğmenlerin; kurul üyelerinin baskıyla oylarını değiştirdiğini ileri sürdüğü belirtildi. Ancak teğmenlerin ifadelerinde, kurula baskı yapıldığını bizzat görmediklerini ve oyların değiştirilmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin doğrudan bilgilerinin bulunmadığını söyledikleri aktarıldı. Savcılık, delilsiz iddiaların iftira niteliğinde olduğunu değerlendirdi. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu mağdur, 5 kurul üyesi ise şikâyetçi olarak yer aldı. Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun 1 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İlk duruşma 9 Şubat 2027'de görülecek.

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