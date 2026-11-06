MSB: Van'da 21 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 21 kilo 860 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 21 kilo 860 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi"denildi.
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