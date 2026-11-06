06/11/2026, Cuma13:55
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
51

Bildirimler

Köy köy dolaşıp kasa kasa topluyorlar06 Kasım 2026 13:07 CumaSON DAKİKA
📌 CUMA HUTBESİ 'Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır'06 Kasım 2026 12:30 CumaSON DAKİKA
Başsavcılık harekete geçti: Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor06 Kasım 2026 12:15 CumaSON DAKİKA
Dünyanın en küçük otomobili satışa çıkıyor: Fiyatı lüks arabalarla yarışıyor06 Kasım 2026 12:02 CumaSON DAKİKA
Kullanılmayan izin ücretleri nasıl hesaplanacak: Milyonlarca çalışanı kapsıyor06 Kasım 2026 11:20 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
📌 CUMA HUTBESİ 'Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır'Başsavcılık harekete geçti: Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyorKullanılmayan izin ücretleri nasıl hesaplanacak: Milyonlarca çalışanı kapsıyorAfyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliam: Saldırının nedeni belli olduBurs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

MSB: Van'da 21 kilo uyuşturucu ele geçirdi

13:49, 06/11/2026, Cuma
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Hudut Kartallarından uyuşturucu operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde 21 kilo 860 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 21 kilo 860 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 21 kilo 860 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi"
denildi.

Gündem
MSB'den İran sınırındaki şehit ve hudut güvenliği açıklaması: Adli ve idari inceleme başlatıldı
Gündem
JASAT'tan firari operasyonu: 32 yıl 6 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gündem
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Başlıklar :MSBVanhudut
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

MSB: Van'da 21 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Hudut Kartallarından uyuşturucu operasyonu
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet