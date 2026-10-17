Van-Bitlis yolunda minibüs dehşeti: Altı yaralı
Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen minibüste bulunan 6 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Van’ın Gevaş ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Yuvakoy Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 07 CIY 678 plakalı Mercedes marka minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.
Araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.