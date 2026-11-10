Sağlıkçılar da kanser çetesinde

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İran uyruklu Moharram Jabbari liderliğindeki şebekenin, hastanelerden temin ettiği tarihi geçmiş ilaçları sahte kutu ve prospektüslerle piyasaya sürdüğü belirlenmişti. İlk operasyonda 21 şüpheli tutuklanmıştı. Dijital materyaller ve MASAK raporlarıyla tespit edilen yeni şüphelilere İstanbul, Antalya ve Kayseri'de baskın yapıldı. Antalya'da yakalanan E.A.'nın telefonunda, özel hastanede görevli doktor M.M., hemşir A.K. ve sağlık turizmcisi M.R. arasındaki yazışmalar ele geçirildi. Kayseri'de depo sorumlusu S.D. ise 80 adet OPDIVO marka kanser ilacıyla yakalandı.
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