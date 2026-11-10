Sağlıkçılar da kanser çetesinde

Borcun borcu İstanbulluya kaldı

İBB iştirakleri İSFALT, İSTAÇ ve Ağaç A.Ş.’nin vergi, SGK ve diğer borçlarını zamanında ödememesi milyarlarca liralık ek maliyete yol açtı. Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporlarına göre, gecikmeler nedeniyle İSFALT 1 milyar 192 milyon, İSTAÇ 1 milyar 40 milyon, Ağaç A.Ş. ise 80 milyon 931 bin lira ek yükle karşı karşıya kaldı. Üç şirketin neden olduğu toplam maliyet 2 milyar 313 milyon 730 bin 740 liraya ulaştı.