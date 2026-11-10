Fonlara sıkı denetim geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmayla fon yönetiminde denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yatırımcı haklarının korunması hedefleniyor. Düzenlemenin, 17 Eylül’de sermaye piyasalarında patlak veren fon skandalı benzeri olayların tekrar yaşanmaması için hayata geçirilmesi planlanıyor.

HUKUKA AYKIRI KAZANÇ GERİ ALINACAK

Hazırlık kapsamında, fon varlıklarının hukuka aykırı şekilde azaltılması nedeniyle zarara uğrayan yatırımcıların kayıplarının telafisi için olağanüstü tasfiye ve hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılması mekanizması kurulacak. Fonları zarara uğratan kişiler gerektiğinde şahsen sorumlu tutulacak, piyasa suistimallerinde sorumluların belirlenmesi sağlanacak.

ANAPARA VE KÂR AYRI HESAPLARDA TUTULACAK

Yatırımcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla fon yatırımcılarının anaparası ayrı bir hesapta tutulacak ve istedikleri zaman çekebilmelerine imkân sağlanacak. Yatırımcının fondan elde ettiği kâr ile portföy yönetim şirketinin bu kârdan aldığı pay da iki ayrı hesapta izlenecek. Böylece yatırımcıların kazançlarını geri alması kolaylaştırılacak.

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CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAK

Piyasa suistimallerine yönelik idari ve adli cezalar artırılacak. Yatırımcıların zararlarının karşılanmasında önemli rol üstlenen Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin teşkilatı, yetkileri ve gelir kaynakları güçlendirilecek.

TAKAS KURULUŞLARINA KURTARMA ÇERÇEVESİ

Merkezi takas kuruluşları için kurtarma ve tasfiye mekanizmasını içeren yeni bir hukuki çerçeve oluşturulacak. Ayrıca ihraç süreçlerinin sadeleştirilmesi, sürdürülebilirlik alanında SPK’ya düzenleme yetkisi verilmesi ve sermaye piyasası kurumlarının itibarını zedeleyen asılsız yayınların suç kapsamına alınması da planlanıyor.

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