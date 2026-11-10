Fon meselesinde en küçük taviz olmayacak

Kabine, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantı sonrası millete seslenen Erdoğan, Aliağa’da demir çelik fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek adli ve idari soruşturma başlattıkları olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

GABAR’DA İKİ YENİ SAHADA PETROL KEŞFETTİK

(Petrol sondajı) Bir dönem terörün, şiddetin, korkunun kol gezdiği Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Bugün 184 kuyuda günlük 84 bin varile ulaştık. Tüketimin yüzde 8'ini Gabar'dan temin ediyoruz. Şimdiye kadar Gabar'da toplamda 75,4 milyon varil ham petrol ürettik. Böylece cari açığın kapanmasına 6 milyar dolarlık katkı sağladık. Cenabıallah'a sonsuz hamdolsun ki Gabar'ın dağlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bölgede iki yeni sahada daha petrol keşfettik. Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda ekim ayı itibarıyla üretim başladı. Bu iki yeni sahada ilk değerlendirmelerimize göre 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Gabar'daki saha geliştirme faaliyetleri ve yeni kuyuların devreye alınmasıyla bölgenin günlük petrol üretimi yüzde 30 artacak. 2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz, 100 bin varil barajını aşacak. Günlük 120 bin varil üretimin bugünkü karşılığı, ekonomimize senede 4,4 milyar dolarlık bir katkı demektir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÜLKÜMÜZ

Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde, yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz inşallah yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız.

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(Terörsüz Türkiye) Bir asayiş meselesinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.

BAŞKALARINA BENZEMEDİĞİMİZ ÇOK NET GÖRÜLDÜ

(Fon soruşturması) 17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımız gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak. Fon sorunu ilk ortaya çıktığında 'Biz başkalarına benzemeyiz.' demiştim. Bizim başkalarına benzemediğimiz eminim artık çok net görülmüştür.

Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzun, kararlı tutumumuzun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum.

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