Trump: İran'la savaş bitiş sürecinde

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu söyleyen Trump, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız. Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence yakında sona erecek” ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kaydederek, “Hiçbir şey garanti edemem, ancak geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Eğer mecbur kalırsak, bu konuyu çok ciddiye alacağız. Yeni bir uçak gemimiz daha var. Hepsi yeni ve muhteşem ekipmanlarla dolu. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız” diye konuştu.

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