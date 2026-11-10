Washington'da gece yarısı dron alarmı: Üç gün sürecek tatbikat

Trump: İsrail yüzünden kaybettik

ABD Başkanı Trump da Cumhuriyetçilerin ara seçimdeki hezimetinden İsrail’i sorumlu tuttu. CBS yayınına katılan Trump oy kaybı için, “İsrail’e karşı büyük hoşnutsuzluk var. Bir yandan savaşın (İran ile savaş) kendisi, bir yandan benzin fiyatları var. Bence bunlar başlıca nedenler” yorumunu yaptı. ABD Başkanı’nın bahsettiği üç gerekçe de İsrail’i işaret ediyor. Trump ayrıca İsrail’in, İran savaşının tüm maliyetini ödemesini istedi.