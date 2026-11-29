Şükran Günü tatili münasebetiyle NBC’de yayınlanan bir reklam filmi, son dönemde ABD’de giderek artan İsrail’e askeri-mali yardımların durdurulması çevresindeki tartışmaları iyice alevlendirdi. Reklam, ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 yıla yayılacak şekilde 19 milyar dolarlık ek askeri-mali yardımı onaylayacağına ilişkin yayınlanan raporların ardından geldi. NBC televizyonunda yayınlanan reklam filminde, bir Amerikalı kız çocuğunun yıl boyunca çalışarak 400 dolar biriktirip Şükran Günü öncesi bisiklet alması anlatılıyor. Görüntü, daha sonra Gazze’de yaşayan ve İsrail bombardımanı nedeniyle bir bacağını kaybeden 9 yaşındaki Meral el-Babli adlı bir kız çocuğuna dönerken, reklam sesi İsrail’e 3 saniye başına 400 dolarlık askeri yardım gittiğine dikkat çekiyor.

3 SANİYE BAŞINA 400 DOLAR

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’daki Kongre seçimleri öncesi artan tepkiler üzerine İsrail’e askeri-mali desteğin bu yıl sonuna kadar durdurulduğunu ilan etmişti. ABD medyasında çıkan haberler ise bunun aksini gösteriyor. NBC’de yayınlanan reklamı hazırlayan Ortadoğu Siyasetini Anlama Enstitüsü (IMEU Policy Project), basında yer alan Trump’ın İsrail’e 5 yıllık sürece yayılacak şekilde 19 milyar dolarlık askeri-mali desteği onaylamaya hazırlanmasını eleştirerek, konuyla ilgili Şükran Günü öncesi bir reklam filmi yayınlayacaklarını bildirmişti. İMEU tarafından yayınlanan açıklamada, 19 milyar dolarlık yardımın ABD’den her 3 saniye başında İsrail’e 300-400 dolar gittiği anlamına geldiğine vurgu yapılarak, bunun ABD’li vergi mükelleflerinin cebinden çıktığının altı çizilmişti.

İSRAİL’E FAZLASI YOK

NBC ekranlarında yayınlanan 30 saniyelik reklam filminde, ABD’li bir kız çocuğunun beğendiği bisikleti almak için yıl boyunca çalışması ele alınıyor. Odun kesen, ağaçlardan dökülen yaprakları toplayan ve yollarda biriken buz kütlelerini temizleyen çocuk, sonunda bisikleti almak için gereken 400 doları biriktirip bisikleti alıyor. Tam bu sırada görüntüye Gazzeli çocuk Meral el-Babli geliyor ve ekranda “NoMoreForİsrel” (İsrail’e daha fazlası yok) yazısı beliriyor.

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NBC REKLAMI KALDIRDI

Reklam filmi yayınlanmasının hemen ardından geniş kitlelere ulaştı. Filmin sebep olduğu tartışmalardan sonra NBC, kısa süre içinde reklam filmini yayından kaldırdı. Kanal yönetiminin bundan sonra reklamların yayınlanmasıyla ilgili daha sıkı bir kontrol mekanizması uygulama kararı aldığını ve kurum içi soruşturma başlattığı bildirildi.

YİNE ANTİSEMİTİZM MASALI

NBC’nin reklam filmi, ABD’deki Siyonist lobiyi öfkelendirirken Filistin destekçilerini ve ABD’deki ekonomi politikalarına yönelik eleştiriler yönelten çevrelerden destek gördü. ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi David M. Friedman, reklam filmini “Antisemitzm” olarak niteledi. Friedman, NBC’ye ve reklam filminin yayınlandığı “Saturday Night Life” programının boykot edilmesi çağrısını yaptı. ABD Merkezli Antisemitizm’le mücadele kuruluşu “Stop Antisemitism” ise yayınladığı açıklamada, reklam filmini “Nazi propagandası” olarak tanımladı. Büyük ABD-Yahudi Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı William Daroff da NBC’yi hedef alarak kanaldan hesap sorulmasını talep etti.

ESKİDEN KİMSE CESARET EDEMEZDİ

South Carolina Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Türk Siyaseti Uzmanı Dr. Ali Demirdaş ise sosyal medyada yayınladığı paylaşımda, “Eskiden kimse böyle bir şeye cesaret edemezdi” diyerek, “Devran dönüyor. İsrail’in en fazla 3-4 senesi kaldı Amerika’da!” yorumunu yaptı. Friedman’ın gönderisini alıntılayan ABD’li Piyanist ve Yazılımcı Jhonny Graz da “Bu soykırım destekçilerinin ağız birliğini görünce reklam filminin yüzde 100 doğru olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı. NBC’nin reklam filmini kaldırmasını eleştiren Filistin destekçileri de İsrail’in ABD medyasını kontrol ettiğini öne sürdü.

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