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Genel seçimlerde parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ’a ulusal birlik hükümeti kurulması teklifinde bulundu.

Netanyahu, " İlk önce Eisenkot’un başbakan olarak görev yapmasını kabul ediyorum. Ben ise dönem başında yedek başbakan olarak görev yapacağım " dedi.

'İsrail varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıya' iddiası

Netanyahu, 27 Ekim’de düzenlenen genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevinin Eisenkot’a verildiği sürece ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İsrail ’in "varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıya" olduğunu öne süren Netanyahu, kurulması muhtemel ulusal birlik hükümetinde dönüşümlü başbakanlık sistemi kapsamında ilk dönemde başbakanlığı Eisenkot’un üstlenmesini kabul ettiğini duyurdu.

Netanyahu’nun başbakanlığın ilk olarak Eisenkot’a ait olmasına razı olduğunu kamuoyu önünde ilk kez dile getirdiği açıklamaya göre, senaryonun gerçekleşmesi halinde başbakanlık görevini iki yıllık rotasyonla iki farklı lider yürütecek.

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Hızlandırılmış müzakere çağrısı

ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yapan Netanyahu, İsrail’deki siyonist siyasi partilere birlik çağrısında bulundu ve Yashar Partisi ile "gerçekçi, samimi ve hızlandırılmış müzakereler" yürütülmesini istedi.

Yeni hükümetin İsrail’in güvenliğini ve geleceğini güvence altına almanın tek yolu olduğunu savunan Netanyahu, hükümetin kurulabilmesi için tarafların uzlaşmaya hazır olması gerektiğini belirtti.

Söz konusu güvenlik tehlikeleriyle başa çıkma kapasitesi olmayan bir hükümetin kurulabileceğini ileri süren Netanyahu, bu adımı atmasının gerekçesini de böyle açıkladı.

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Liderliğini yaptığı Likud Partisi’nin Eisenkot’un Yashar Partisi’nden yaklaşık 250 bin daha fazla oy aldığını söyleyen Netanyahu, bu nedenle normal şartlarda hükümete kendisinin liderlik etmesi gerektiğini savundu.

İsrail’in karşı karşıya olduğunu ileri sürdüğü tehditler yüzünden en büyük parti ilkesi de dahil bu talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu belirten Netanyahu, "Lider olarak sorumluluğum her şeyi bir kenara bırakmamı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Ortak Liste’nin hükümette yer almasına karşı çıktı

Netanyahu, birlik hükümeti çağrısında İsrail’deki Arap partilerini de çirkin ifadelerle hedef aldı.

İsrail’deki Filistinli vatandaşları temsil eden Arap partilerinden oluşan ve seçimlerde kilit rol oynayan Ortak Liste ittifakının hükümette yer almasına karşı çıktı.

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İsrail vatandaşlarının önemli bir bölümünün ulusal birlik hükümeti istediğini savunan Netanyahu, seçimlerde kendisine oy vermeyen bazı kişilerin de bu yönde çağrıda bulunduğunu ileri sürdü.

Korku siyasetine ilişkin açıklamalarını sürdüren Netanyahu, Ultra-Ortodoks Yahudi partileriyle de uzlaşmaya varılması gerektiğini ifade etti.

Eisenkot’a yönelik çağrı

Netanyahu, Eisenkot’a seslenerek şöyle devam etti: "Bu kabulüm karşısında, derhal gerçek, samimi ve hızlandırılmış müzakerelere başlanmasını, diğer tarafta da benzer bir uzlaşma ve fedakarlık isteğiyle, tehlikeleri savuşturacak ve İsrail’in güvenliğini ve geleceğini güvence altına alacak ulusal birlik hükümetinin kurulmasını bekliyorum"

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Koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail’de 27 Ekim’de yapılan genel seçimlerde hiçbir siyasi blok, hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamamıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, parlamentodaki milletvekillerinin büyük bölümünün desteğini alan Eisenkot’a hükümeti kurma görevini vermişti.

Likud, seçimlerde en fazla sandalyeyi kazanan parti olmasına rağmen Netanyahu’nun liderliğindeki blok parlamentoda çoğunluğu sağlayamamıştı.

Hükümeti kurma görevini üstlenen Eisenkot, Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot’un Harediler ve Likud ile yürüttüğü pazarlıklara ek olarak, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

Eisenkot, ilk koalisyon anlaşmasını Liberman ile imzalamıştı.

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