Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma, ABD Kongresindeki MATCH yasa tasarısının Hollanda'nın egemenliğini zedelediğini belirterek kabul edilmemesi için çaba göstereceğini belirtti.

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Avrupa'nın en değerli şirketlerinden, Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML, ABD ile Çin arasındaki sert ticaret gerilimlerinden birinin ortasında kalırken, şirketi korumak isteyen Hollandalı milletvekillerinden ABD'ye karşı güçlü itirazlar yükseldi.

ABD Kongresinde görüşülen "Teknoloji Kontrollerinin Çok Taraflı Uyumu" (MATCH) yasası tasarısı, Washington'a müttefik ülkelerin Çin'e hangi çip teknolojilerini ihraç edebileceğine kendi başına karar verme yetkisi tanıyor.

Tasarı kongre gündeminde

Tasarı, ASML'nin Çin'e satışlarının daha da kısıtlanmasının yanı sıra şirketin bu ülkede halihazırda çalışan makinelerine bakım hizmeti vermesinin engellenmesini de öngörüyor. Nisandan bu yana ABD Kongresinin gündeminde bulunuyor.

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Gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e kaçırıldığı iddialarını içeren skandal, ABD Kongresinde tasarı sürecini hızlandırıyor. Tasarının ABD savunma bütçesine bağlanması da kabul edilme ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.

Sjoerdsma: Hollanda'ya yasa dikte ettirilemez

Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma, Parlamentodaki bütçe görüşmelerinde "Şunu açıkça söyleyeyim: Hollanda'ya yasa dikte ettirilemez." dedi. Kabinenin ABD tasarısının kabul edilmemesi için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

Bakan, tasarıdaki kısıtlamaların "çok ileri gittiğini" belirterek MATCH yasasının diğer ülkelerin egemenliğine zarar veren tek taraflı kararların bir örneği ve "müttefikler arasında yakışmayan" bir uygulama olduğunu aktardı.

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Sjoerdsma, "Bunca zamanı ve enerjiyi aslında bir müttefikten gelen bir şeye harcamak zorunda kalmamız son derece hayal kırıcı." dedi.

Bakan, ABD'nin çifte standardına dikkat çekerek "Belki de önce Washington kendi evini düzene sokmalı, müttefiklerinden ancak ondan sonra bir şey istemeli." diye konuştu.

Sjoerdsma, ABD'nin bir yandan müttefiklerine Çin'e yönelik çip satışlarını kısmaları için baskı yaptığını, diğer yandan kendisinin Çin'e "çok yüksek kaliteli yapay zeka çipleri" sattığını vurguladı. Bunun Hollanda'nın titizlikle uyguladığı ihracat kontrolleriyle bağdaşmadığını söyledi.

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İhracat kontrol politikasının Hollanda'nın kendi ulusal güvenlik değerlendirmelerine dayandığını hatırlatan Bakan, bu mesajı hem Pekin'e hem Washington'a ilettiklerini söyledi. "Ne Batı'ya ne de Doğu'ya hesap vermek zorundayız." diyor.

Milletvekillerinden ABD'ye eleştiriler

JA21 milletvekili Michiel Hoogeveen'in meclise sunduğu önergede, MATCH yasasının mevcut haliyle "transatlantik ortaklar arasında kabul edilemez" olduğu ve "ne Hollanda'nın ne de ABD'nin çıkarına" hizmet ettiği vurgulanıyor.

Önergede, koalisyon hükümetini oluşturan Demokratlar 66 (D66), Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve Hristiyan Demokrat Çağrı (CDA) ile muhalefetteki JA21, Reformcu Siyasi Parti (SGP), Volt, Hristiyan Birlik Partisi (ChristenUnie), Sosyalist Parti (SP) ve İlerici Hollanda (PRO) milletvekillerinin imzası bulunuyor.

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İkinci önergeyi sunan D66 milletvekili Rob Bamenga, hükümetin Avrupa Komisyonunu MATCH yasasının ülke dışı etkili hükümlerini ortak ve açık bir şekilde reddetmeye çağırmasını istiyor.

Önergenin sahibi Hoogeveen, ABD karşısındaki çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: "Şu anda adeta kıskaca sıkışmış durumdayız. Yalnızca ekonomik olarak değil, güvenlik açısından da ABD'ye çok bağımlıyız."

Meclisten gelen bu geniş destek, vergi düzenlemesi nedeniyle kısa süre önce dağılmanın eşiğinden dönen, D66, VVD ve CDA partilerinden oluşan azınlık hükümetine nefes aldırıyor.

Görüşmelerde milletvekilleri, ABD ile Avrupa'nın çıkarlarının giderek ayrıştığına işaret etti. Volt milletvekili Laurens Dassen, Amerikalıların Hollanda'yı Çin'le yürüttükleri "yapay zeka yarışının sunağında kurban ettiğini" savundu.

Dassen, "Bu meclis ABD'ye Avrupa'nın iyiliğini isteyen bir müttefik gibi yaklaşmaya devam ettiği sürece her seferinde hüsrana uğrayacağız." dedi.

Koalisyon ortağı D66'dan Bamenga, Washington'un güvenlik, ekonomi ve teknoloji alanlarında Hollanda üzerinde söylemleriyle "ortaklıktan söz sahipliğine" doğru geçtiğini söyledi. Avrupa'nın kendi çıkarlarına sahip çıkma zamanının geldiğini kaydetti.

Koalisyonun diğer ortağı VVD'den Nicole Maes ise MATCH yasasının ASML ve dolayısıyla Hollanda ekonomisi için "felaket" anlamına geldiğini belirtti.

Jetten, konuyu Trump'la görüşmek istiyor

Başbakan Rob Jetten, hükümetin haftalık basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada ABD tasarısını "orantısız" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Konuyu aralıkta Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini söyledi.

Jetten, "Bu, Amerikalıların ve Çinlilerin Avrupa'ya bağımlı olduğu az sayıdaki teknolojiden biri ve bu eşsiz konumu var gücümüzle korumalıyız." dedi.

Bu hafta Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşen Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, "MATCH yasası çıkmamalı, en önemli olan bu." diyerek diğer ülkelere tek taraflı kural dayatan bir yasanın masadan kalkması gerektiğini söyledi.

Müttefiklik sorgulanıyor

Hollanda'nın yıllardır ABD baskısıyla aldığı kararlar, MATCH yasasıyla yeniden gün yüzüne çıkan çip savaşlarıyla birlikte yeniden gündeme taşındı.

Hollanda, 2019'da ABD baskısıyla ASML'nin en ileri EUV makinelerinin Çin'e satışını durdurmuştu. 2023'te ise Washington'un ülke dışında etkili yaptırım tehdidinin ardından daha düşük seviyeli DUV makinelerine kısıtlama getirmişti.

Clingendael Enstitüsünden jeopolitik uzmanı Frans-Paul van der Putten, de Volkskrant gazetesine yaptığı açıklamada, ABD tasarısı yasalaşırsa iki ülke arasında "gönüllü uyumun görüntüsüne bile yer kalmayacağını" söyledi. Putten, Hollanda hükümetinin ABD ile ilişkilere körü körüne güvenen, eskimiş bir jeopolitik bakışla hareket ettiğini değerlendirdi.

EUV sistemlerini üretebilen tek şirket olan ASML, küresel litografi pazarının yüzde 94'ünü elinde bulunduruyor ve gelirinin yaklaşık yüzde 20'sini Çin'den elde ediyor.

Şirketin geliri, yapay zeka kaynaklı talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 55 artışla 11,66 milyar avroya çıkmıştı.

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