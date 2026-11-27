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Avrupa Birliği (AB), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık bir hüküm içermediği gerekçesiyle nihai uzlaşı taslağını reddetti.

Birliğin metan emisyonlarına ilişkin kendi kurallarının uygulanmasını ertelemek üzere adım atması da iklim politikasındaki çelişkiyi ortaya koyuyor.

AB'nin ve bazı ülkelerin itirazları nedeniyle, Türkiye ve Avustralya'nın yoğun diplomatik çabalarıyla hazırlanan nihai uzlaşı metni COP31'de kabul edilmedi.

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AB, nihai karar taslağına fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık ifadeler içermediği gerekçesiyle karşı çıktı.

Kararlar BM iklim konferanslarında oybirliğiyle alındığı için AB'nin itirazı, kapsamlı bir siyasi anlaşmaya varılmasının önündeki engellerden biri oldu.

Suudi Arabistan ile bazı petrol üreticisi ülkelerin fosil yakıtlara ilişkin ifadelerin metne dahil edilmesine karşı çıkması da müzakerelerde uzlaşmayı zorlaştırdı.

AB anlaşmasız sonucu göze aldı

AB Komisyonunun iklimden sorumlu üyesi Wopke Hoekstra, 21 Kasım'da müzakereler sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak." ifadelerini kullandı.

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Açıklama, AB'nin müzakere masasında uzlaşmacı bir tutum sergilemeyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

AB Komisyonu ise konferansın ardından yaptığı açıklamada, daha iyi bir metin ortaya çıkacağına dair beklenti kalmaması üzerine Birliğin müzakerelerden çekilmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Komisyon, fosil yakıt kullanımını çevre dostu gösteren bir kararı destekleyemeyeceklerini savundu.

Suudi Arabistan'ın COP31'de uzlaşmaya yanaşmaması karşısında AB de müzakerelerde tutumunu sertleştirdi. Bu durum, karar alınmasını engelleyen unsurlardan biri oldu.

Metan kuralları için 2 yıl erteleme anlaşması

AB, COP31'de fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin daha açık ifadeler talep ederken, enerji arzı güvenliği gerekçesiyle Birlik içinde metan emisyonlarına ilişkin bazı yükümlülüklerin uygulanmasını ertelemek üzere adım attı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi, Antalya'daki müzakereler sürerken 19 Kasım'da metan emisyonu kurallarının uygulanmasını 2 yıl ertelemek üzere geçici anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, ham petrol, doğal gaz ve kömür ithalatçılarına yönelik metan emisyonlarını izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülükleri 1 Ocak 2027 yerine 1 Ocak 2029'da uygulanmaya başlayacak.

İthalatçılar ve AB'deki üreticiler için metan yoğunluğunu raporlama yükümlülüğü de Ağustos 2028'den Ağustos 2030'a ertelenecek.

AB Komisyonu, Orta Doğu'daki çatışmanın küresel enerji piyasaları üzerindeki baskısına işaret ederek ertelemenin enerji arzı güvenliğine yönelik ilave riskleri önlemeyi amaçladığını savunuyor.

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AB'nin enerji politikaları sorgulanıyor

Birliğin kendi enerji güvenliği için izlediği politikalar, AB'nin uluslararası iklim müzakerelerinde fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda katı bir tutum sergilemesi nedeniyle de sorgulanıyor.

AB'nin iklim politikaları üzerindeki baskıyı jeopolitik gelişmeler, enerji tedarikinde yaşanan aksaklıklar, yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa sanayisinin rekabet gücündeki sorunlar artırıyor.

Birliğin iklim hedefleri ile enerji güvenliği öncelikleri arasındaki gerilimi ise Avrupa'nın petrol ve doğal gaz stoklarını yeniden güçlendirme ihtiyacı, rafinerilerin faaliyetlerini sürdürmesi, kömür ve doğal gaz santrallerinin enerji arzındaki rolü ve metan emisyonlarına ilişkin kuralların esnetilmesi yönündeki talepler ortaya koyuyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde petrol ve doğal gaz üretiminin artırılmasına yönelik tartışmalar da sürüyor.

AB, kendi ekonomik ve stratejik ihtiyaçları doğrultusunda iklim politikalarında esnekliğe giderken uluslararası müzakerelerde diğer ülkelerden daha katı taahhütler talep ediyor, bu da Birliğin yaklaşımının tutarlılığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

İklim finansmanına mesafeli yaklaşım

AB'nin COP31 öncesinde gelişmekte olan ülkelerin yeni iklim finansmanı taleplerine mesafeli yaklaşması, Birliğin iklim diplomasisindeki önceliklerini de gündeme taşıdı.

Artan kamu harcamaları ve bütçe baskıları nedeniyle AB'nin yeni iklim finansmanı taahhütlerine karşı çıkacağı beklentisi doğmuştu.

Avrupa'nın bir yandan küresel iklim hedeflerinin güçlendirilmesini isteyip diğer yandan gelişmekte olan ülkelerin finansman ihtiyaçlarına ilişkin yeni yükümlülükler üstlenmek istememesi, iklim müzakerelerindeki görüş ayrılıklarının bir diğer boyutunu oluşturdu.

İklim ilkeleri ile ekonomik çıkarlar arasında gerilim

AB'nin enerji krizinin etkilerini gidermek ve fosil yakıt tedarikini güvence altına almak için farklı seçenekleri değerlendirmesi, bu yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik politikalarıyla gerilim oluşturuyor.

Birliğin kısa vadede petrol, doğal gaz ve kömüre olan ihtiyacının sürmesi, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin yeni uluslararası taahhütlerin kendi enerji politikaları üzerindeki olası etkilerini de artırıyor.

Birliğin COP31'deki itirazlarını iklim ilkeleriyle gerekçelendirmesi de dikkat çekiyor.

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