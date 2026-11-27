"TÜRK HAVA KUVVETLERİ, VURUCU BİR GÜÇ"





Görev alacak tüm personele üstün başarı dileklerinde bulunan Tuğgeneral Alper Gezeravcı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Türk Hava Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel ölçekte barışın, istikrarın ve kolektif savunmanın en güçlü teminatlarından biri olmayı sürdürmektedir. Bu doğrultuda 151’inci Jet Filo Komutanlığımız, 1 Aralık 2026- 1 Nisan 2027 tarihleri arasında Romanya'da konuşlanarak NATO hava sahası koruma görevini icra edecektir. Bu görev, NATO'nun ortak güvenlik mimarisi içinde müttefik dayanışması ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetimizin önemli bir yansımasıdır. Hava sahamızın ve ittifak coğrafyasının güvenliği için sergilediğimiz kararlılık, bugün müttefiklerimizle omuz omuza yürüttüğümüz bu görevle bir kez daha ortaya konulmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri yalnızca savunma ve gözetleme sorumluluklarıyla değil, gerektiğinde harekat sahasında inisiyatif alabilen, caydırıcılığı yüksek, modern ve güçlü bir vurucu güç olmasıyla da öne çıkmaktadır. Eğitimden harekata, uçuş emniyetinden idameye kadar her aşamada ortaya koyduğumuz yüksek standartlar, bu görevi en etkin şekilde icra etmemizin temel dayanağıdır. Bu vesileyle görev alacak tüm personelimize üstün başarılar diliyor; milletimizin gurur duyacağı, kazasız ve emniyetli bir görev dönemi temenni ediyorum" diye konuştu.