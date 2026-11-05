Netanyahu'nun hesabı bozuldu

ABD'de Cumhuriyetçilerin ara seçimi kaybetmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalma planlarını da sona erdirebilir. Seçimlerde ağır darbe yiyen Trump'ın, iddia edildiği gibi İsrail'de Netanyahu Başbakanlığı'nda bir "ulusal birlik hükümeti" kurma ya da erken seçime gitme hedefine izin vermeyebilir. İsrail gazetesi Maariv, Demokratların zaferini "çifte darbe" olarak nitelendirdi ve "Kaybeden sadece Trump değil: Seçim sonuçları İsrail'i derinden endişelendiriyor" başlığını kullandı. Gazeteye göre İsrail'e askeri yardıma karşı çıkan çok sayıda adayın Kongre'ye seçilmesi, uzun süredir İsrail'i destekleyen bir ismin Senato'daki koltuğunu kaybetmesi ve ABD'nin ilk Müslüman senatörünün seçilmesi Washington-Tel Aviv ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Maariv, Demokrat Parti'nin ilerici kanadından gelen ve İsrail'in Gazze politikalarını sert şekilde eleştiren adayların Kongre'de güç kazandığına dikkat çekti. Gazete, bu isimlerin başarısının Washington'ın Tel Aviv'e yönelik politikasını değiştirmeyi hedefleyen kesimleri güçlendirdiğini savundu.

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