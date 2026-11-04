Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir seçim sonuçlarına karşı çıkacağını açıkladı
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin rekor oyla çıktığı seçimlerin ardından, seçimlerde "hile" yapıldığını öne sürerek seçim sonuçlarının onaylanmasına karşı çıkacağını belirtti.
Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı ülkelerin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği iddiasını yineledi.
Seçimlerin manipüle edildiğini ve sonuçların sahte olduğunu öne süren Ben-Gvir, bugün Merkez Seçim Komitesi'nde yapılacak oylamada seçim sonuçlarının onaylanmasına karşı oy kullanacaklarını bildirdi.
İsrail'de seçimlere hile karıştırıldığı iddiaları
İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.
Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşarak Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.
Seçim sonuçlarının 4 Kasım'a kadar kesinleşmesi beklenirken, Netanyahu'nun partisi Likud başta olmak üzere aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüş, iddialar üzerine İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) soruşturma başlatmıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetmişti.
Netanyahu ve müttefiklerinin “seçimler çalındı” iddiasına karşı Merkez Seçim Komitesi, bugün resmi sonuçları açıklayacağını duyurmuştu.