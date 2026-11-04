Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir seçim sonuçlarına karşı çıkacağını açıkladı

Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı ülkelerin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği iddiasını yineledi.

Seçimlerin manipüle edildiğini ve sonuçların sahte olduğunu öne süren Ben-Gvir, bugün Merkez Seçim Komitesi'nde yapılacak oylamada seçim sonuçlarının onaylanmasına karşı oy kullanacaklarını bildirdi.

⁠İsrail'de seçimlere hile karıştırıldığı iddiaları

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşarak Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçim sonuçlarının 4 Kasım'a kadar kesinleşmesi beklenirken, Netanyahu'nun partisi Likud başta olmak üzere aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüş, iddialar üzerine İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) soruşturma başlatmıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetmişti.

Netanyahu ve müttefiklerinin “seçimler çalındı” iddiasına karşı Merkez Seçim Komitesi, bugün resmi sonuçları açıklayacağını duyurmuştu.

Dünya

Ben-Gvir tehdit etti askerler kurşun sıktı

Dünya

İsrail'de sandıktan kriz çıktı: Şimdi ne olacak? Masada 3 kritik senaryo var

Dünya

İsrail'deki Taal Partisi'nin lideri Ahmed Tıybi: Eisenkot'un önünü açacağız Netanyahu'yu düşüreceğiz

Dünya

İsrail seçimlerinde tablo netleşiyor: Oyların büyük bir bölümü açıldı

Dünya

Trump'tan seçim sonrası Netanyahu mesajı: İlk haberler korkutucu