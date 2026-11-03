MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan BAE'ye kritik ziyaret
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyarette BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid ile görüştü. Görüşmede bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalar ele alınırken, Türkiye ile BAE arasındaki stratejik ortaklığın bölgesel barışa katkısı vurgulandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulundu.
Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, MİT Başkanı Kalın’ın Abu Dabi’de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid tarafından kabul edildiğini belirtti.
Görüşmede BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali eş-Şamisi’nin de hazır bulunduğunu bildiren Göktaş, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çabaların ele alındığını kaydetti.