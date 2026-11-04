Türkiye Diyanet Vakfı Gazze'de 1200 öğrenci kapasiteli lise açtı

Ben-Gvir tehdit etti askerler kurşun sıktı

İşgalci İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in eylül ayında hücresine girerek ölümle tehdit ettiği Filistinli esir Hasan Selame'nin, aynı gün cezaevi görevlileri tarafından darbedildiği ve vücudunun çeşitli bölgelerine 9 el ateş edildiği bildirildi. Hamas, Selame’nin tedaviye erişmesi ve İsrail'in hesap vermesi için acil müdahale çağrısı yaptı.