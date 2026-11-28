Netanyahu'dan hükümet planı: Başbakanlığı Eisenkot'a bırakmayı kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a ulusal birlik hükümeti kurulmasını teklif etti. Dönüşümlü başbakanlık formülünü gündeme getiren Netanyahu, ilk dönemde başbakanlık görevini Eisenkot'un üstlenmesini, kendisinin ise yedek başbakan olmasını kabul ettiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından İsrail'de hükümet kurmakla yetkilendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, başbakanlık ısrarından vazgeçerek, dönüşümlü başbakanlığı ilk olarak kendisinin üstlenmesine razı olduğunu açıklayan geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'yu bu gece müzakereye davet etti.