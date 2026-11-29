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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News ve The Wall Street Journal'ın (WSJ) süper zeka (SI) yerine yapay zeka (AI) terimini kullanmasını eleştirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu Amerikan medya kuruluşlarının süper zeka yerine yapay zeka ifadesini kullanmak için özel çaba sarf ettiğini öne sürdü.

Trump, "Ama sorun değil, çünkü süper zeka her zaman yapay zekaya üstün gelecek. ‘Süper Zeka’ çok daha isabetli bir isim; sonuçta bu ‘yapay’ değil, ‘süper!'" açıklamasında bulundu.

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Atkins için ikinci paylaşım

Tepkisini bir diğer paylaşımla sürdüren Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins'in SI ifadesini yakında ‘zorunlu hale getireceğini’ belirtti.

Trump, "O da tıpkı benim gibi, dilde ‘doğruluğa’ önem veriyor!" dedi.

Kararname 30 Eylül'de imzalanmıştı

Trump, 30 Eylül'de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre kararname, tüm bakanlık ve kurumları resmi yazışmalarda, kamuoyu duyurularında, politika belgelerinde ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka ve SI terimlerini kullanmakla yükümlü kılıyor.

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